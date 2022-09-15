Podkasten Trained: Lager historie med Coach Cheese
Veiledning
Dette friidrettslaget er vevd inn i sportshistoriens stoff. Hør hvordan tidligere medlem Chandra Cheeseborough fører tradisjonene deres videre.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Selv om det sjelden snakkes om dem i dag, er Tigerbelles, friidrettslaget til Tennessee State University for damer, en av de mestvinnende sportsklubbene i delstatens historie. Under den legendariske treneren Ed Temple, produserte det historiske laget bestående av bare svarte utøvere 40 olympiske atleter som vant 23 medaljer – og mange av dem mens de bodde i Jim Crow-sørstatene, før Title IX. En av de barrierebrytende sprinterne er olympisk gullmedaljevinner og friidrettsleder ved TSU Chandra Cheeseborough, eller Coach Cheese. I denne episoden møter hun verten Jaclyn Byrer for å fortelle historier fra tiden hennes som en Tigerbelle, og hun deler hvordan Ed Temple påvirket henne som atlet og som en svært vellykket trener. Hun forteller oss også hvordan hun holder historien til klubben i live og deler råd til andre atleter med håp om å sette spor etter seg.
«Du kan ikke trene vilje. Det må de ha. Jeg vil heller ha en person med mye vilje som jobber hardere enn en talentfull person.»
Chandra Cheeseborough
Tidligere Tigerbelle og friidrettsleder ved Tennessee State University
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.