Selv om det sjelden snakkes om dem i dag, er Tigerbelles, friidrettslaget til Tennessee State University for damer, en av de mestvinnende sportsklubbene i delstatens historie. Under den legendariske treneren Ed Temple, produserte det historiske laget bestående av bare svarte utøvere 40 olympiske atleter som vant 23 medaljer – og mange av dem mens de bodde i Jim Crow-sørstatene, før Title IX. En av de barrierebrytende sprinterne er olympisk gullmedaljevinner og friidrettsleder ved TSU Chandra Cheeseborough, eller Coach Cheese. I denne episoden møter hun verten Jaclyn Byrer for å fortelle historier fra tiden hennes som en Tigerbelle, og hun deler hvordan Ed Temple påvirket henne som atlet og som en svært vellykket trener. Hun forteller oss også hvordan hun holder historien til klubben i live og deler råd til andre atleter med håp om å sette spor etter seg.