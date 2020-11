Når du skal slappe av

Hva om du vil roe ned rett etter høyintensitetstrening? Du vil kanskje skru på kranen og følge i fotsporene til LA Lakers-spilleren LeBron James og den portugisiske fotballspilleren Cristiano Ronaldo, som har lagt ut bilder av seg selv i isbad. Dalleck sier at denne metoden, bading i kaldt vann, kan hjelpe i tilfeller hvor du vet at du vil være sår og ønsker avkjølende lindring (som rett etter første harde treningsøkt på lenge). Men vit at etter enkelte treningsøkter kan isbad skade deg mer enn det gagner deg, legger han til. Et nylig, men lite, studie publisert i «Journal of Applied Physiology» viste at kalde bad etter motstandstrening faktisk kan motvirke muskelvekst.



Hvis du går for et isbad, kan det være best å være 11 til 15 minutter i mellom 11 til 15 grader, ifølge én undersøkelse. Teorien er at det iskalde vannet, som ibuprofen, vil redusere sårhet ved å blokkere betennelsesprosessen forårsaket av trening. Noe forskning viser at kaldt vann kan redusere smerte i opp til fire dager etter trening.



Selvfølgelig kan ingen si at et isbad er avslappende. Men det gir kanskje en sjanse til å finslipe tankesettet ditt og gi deg ro. Hør på Josh Bridges, profesjonell atlet og tidligere amerikansk marinesoldat, som sammenligner det med meditasjon. «Hver morgen våkner jeg og går rett til et kaldt badekar utenfor huset mitt. Det er trolig én grad varmt. Jeg må ta bort isen øverst, så går jeg inn i fire minutter og puster», sier han. «Hvis jeg kan gjøre det, vil resten av dagen bli enkel.»