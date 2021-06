Noen elsker å trene ved daggry før kaffebarene åpner. Andre liker å starte når solen er på vei ned. Og akkurat som med LeBron vs Jordan-debatten er det umulig å få folk til endre mening.

Hvis du har en så sterk mening om når du bør trene, er det mulig at du er laget for å trene på en spesifikk tid på dagen. Det er sant at folk kan være genetisk skapt til å foretrekke visse tidspunkt å trene på fremfor andre, sier dr. Karyn Esser, professor i fysiologi og assisterende programdirektør ved institutt for myologi ved universitetet i Florida. Men hvis du heller er typen som trener når du er i humør til det, kan du føle deg trygg på at det ikke finnes et magisk tidspunkt for trening. Til syvende og sist sier vitenskapen at det beste tidspunktet for trening er det tidspunktet der du møter opp og får det unnagjort.

Det er faktisk strålende nyheter, fordi det fjerner en hindring for å gå på trening. Trenger du en til for å droppe unnskyldningene? Stadig mer forskning viser at du kan få en rekke bonusfordeler avhengig av når du trener. Her gir vi deg en oversikt som forteller nøyaktig hvordan du styrker kropp og sinn ved å trene til spesifikke tider.