Finn ditt sanne jeg på åtte hjul

Er rulleskøyter i ferd med å gjøre comeback? Hvis du spør denne dedikerte rulleskøytegjengen – som har finpusset sine skarpe moves i Long Beach, California, i årevis – så vil de fortelle deg at sporten aldri har vært borte. Den eneste forskjellen er at den nåværende globale krisen har fått flere til å oppdage den. «Når kun utendørssport er tillatt, ser mange på det å gå på rulleskøyter som en sjanse til å lære noe nytt, komme seg ut eller finne igjen den frihetsfølelsen de har savnet under lockdown», sier Kiana, som jevnlig møter en gruppe medsammensvorne for å utfordre sportens grenser (og stil). Siden mange skateparker og innendørsarenaer er stengt, tok denne rulleskøytegjengen med sporten sin ut på gatene hvor de de har bygget sin egen rampe i regnbuefarger.



Men budskapet deres når langt utover bakgårdene og sidegatene der vennegjengen vanligvis ruller. På nettet har fellesskapet deres vokst til å inkludere aktive innen sporten fra hele verden. Gjennom videosamtaler og sosiale medier holder de kontakten, lærer nye triks, finpusser bevegelser og støtter hverandre med et mål om å fremme kropps- og kjønnspositivisme, inkludering og selvtillit – på tvers av kontinenter og hav. Sporten er et fristed for folk som føler at de ikke representerer den tradisjonelle definisjonen av hva det vil si å være eller se ut som en idrettsutøver. «Jeg sprer kjærlighet til andre skatere ved å oppmuntre dem og heie på dem», sier Jes. «Å vise kjærlighet er å inkludere – et åpent hjerte og åpne armer gjør at folk føler seg velkomne». Noen få i gruppen sier at de har barndomsminner om å ha blitt ledd av etter fall, men det å ha kommet tilbake til sporten som voksne har gjort at de dårlige minnene har blitt erstattet med nye. «I stedet for å bli gjort narr av, blir jeg heiet på», sier Jes.