Er egg bra for meg?

Det usikre

Og for å ta for oss kolesterolspørsmålet et øyeblikk: Et stort egg har omtrent 180 milligram av et voksaktig stoff, som, hvis det bygger seg opp, kan tette blodårene og føre til kardiovaskulære problemer, ifølge en studie fra National Heart, Lung, and Blood Institute. Men forskere har også funnet ut at det meste av kolesterolet i blodet vårt lages av våre egne kropper – og når vi spiser kolesterol, kan det hende at kroppen faktisk lage mindre av det for å oppnå balanse. En studie fra 2018 som fulgte mer enn 400 000 mennesker, viser at de som i gjennomsnitt spiste ett egg om dagen hadde lavere risiko for å dø av hjerneslag eller hjerteinfarkt, kanskje på grunn av de hjertesunne næringsstoffene egg inneholder, som f.eks. antioksidanter. (Ikke bli for ivrig, dette betyr ikke at egg er medisin.)



Når det er sagt, er det en grense for de hjertesunne fordelene. I 2019 fant en stor studie fra Northwestern University at jo mer kolesterol folk spiste eller egg folk spiste, desto høyere er risikoen for hjerte- og karsykdommer. Å spise 300 milligram kolesterol (som tilsvarer mindre enn to egg) per dag ble assosiert med 17 prosent høyere risiko for hjerte- og karsykdommer. Selv om noen mennesker metaboliserer kolesterol raskt, noe som betyr at det ikke påvirker blodnivået, er det ikke slik for andre, sier forskerne.



Og hvis du har hørt rykter om at egg kan forårsake kreft, kan du ignorere dem foreløpig. Den virkelige ulempen med egg er de potensielle kardiovaskulære konsekvensene, sier dr.med. Meir Stampfer, professor i epidemiologi og ernæring ved Harvard T.H. Chan School of Public Health. «Noen mennesker har antydet at egg er en risikofaktor for kreft, men bevisene er ikke overbevisende.»