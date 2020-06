Derfor bør løpere bry seg om VO2max

For å gjøre det, må du være komfortabel med å løpe lange, sakte distanser og gjøre raskere, mer utfordrende treningsøkter. Når du har etablert et godt formgrunnlag, kan du fokusere på høyintensitets intervalltrening. I disse øktene veksler du mellom hard innsats og restitusjonsperioder, og å gjøre dem er en av de mest effektive måtene å forbedre VO2max og laktatterskel på, sier Coutts. «Jepp, på tide å presse deg ut av komfortsonen din», sier han. «Ingen sa at å øke makstallet ditt ville bli lett, men du blir bedre av det.»



Bedre hvordan? Vel, å ha høyere intensitet i korte intervaller presser det anaerobe systemet til laktatterskelen sin, forklarer Klein, noe som over tid gjør det mer effektivt på å yte på de nivåene i lengre perioder. Han sier at intensiteten du går for vanligvis ligger mellom 800 meter sprint- og et 3000 meter-tempo. Dette vriene arbeidet, sier Klein, «gir den metabolske og fysiologiske belastningen kroppen trenger for å tilpasse seg, bli sterkere og øke VO2-maksen.»



Vitenskapen er enig. Intervalltrening hjelper med å øke VO2-maksen din, ifølge forskning i tidsskriftet Medicine & Science in Sports & Exercise Og en vurdering av flere studier viser at intervallrutiner leder til større fremskritt i VO2-maks sammenlignet med utholdenhetstrening.



La det motivere deg til å gi alt i din neste intervalløkt.



