Så mye trening trenger egentlig barn
Veiledning
Veiledning og ernæring
En enkel måte å spise sunnere på
av Nike Training
Gi slipp på å finne den perfekte dietten og begynn med små skritt som fører til store forbedringer.
Du har sikkert hørt det engelske uttrykket «You can't out-train a bad diet» (som tilnærmet betyr, «Trening kan ikke slå et dårlig kosthold»). Selv om dette uttrykket har blitt en klisjé, så betyr det ikke at det ikke er sant. For å være på ditt mest veltrente må du også spise riktig.
Men, «å spise riktig» betyr ikke «å spise perfekt, alltid». For å oppnå langsiktig suksess er det bedre å tenke på å spise riktig her og nå.
En av de viktigste grunnene til at folk ikke klarer å spise sunnere er at de tenker at «alt må være perfekt», sier Precision Nutrition-coach og registrert ernæringsfysiolog Brian St. Pierre. «Veldig ofte, spesielt i januar, får folk denne ‘alt eller ingenting’-innstillingen, de begynner med en veldig streng tilnærming til kostholdet sitt, også faller de av fordi det ikke er bærekraftig», forteller St. Pierre.
«Det smartere steget: Se på kostholdet ditt som et kontinuum.»
Nike Training
Det smartere steget: Se på kostholdet ditt som et kontinuum, som en sammenhengende enhet. «Denne innstillingen betyr at du spør deg selv, ‘hvilke kostholdsvalg kan jeg ta, som er bare litt bedre enn det jeg gjør nå?’ Så spør du deg selv om det samme den neste dagen, og den neste dagen, og før du vet ordet av det har du skapt en enorm endring i kostholdet ditt», sier St. Pierre. «Den typen endring er ikke mulig å gjøre over natten, men hvis du tar små skritt fremover i matvalgene dine, så kan du skape store endringer i kostholdet ditt. Det handler om å gjøre positiv endring til en del av hvordan du spiser – det er en livsstil.»
Hvis kontinuum-tilnærmingen skal fungere, må du være fullstendig ærlig med deg selv om spisevanene dine, og om hva du er i stand til å endre på akkurat nå. «Dette handler om det virkelige liv», sier Krista Scott-Dixon, pensumansvarlig ved Precision Nutrition, og ernæringspedagog med nesten 20 års erfaring. «Dette er ikke et magisk fremtidsunivers der du har alt på plass – det handler om å finne den minste mulige tingen som får ballen til å rulle i riktig retning, akkurat nå.»
«Det kan bety at det første lille skrittet fremover bare er å inkludere en grønnsak i ett måltid om dagen.»
Nike Training
Det kan bety at det første lille skrittet fremover bare er å inkludere en grønnsak i ett måltid om dagen. Når du begynner å føle at du får til dette, så kan det neste lille skrittet være å tenke på en usunn vane du har (f.eks. å spise godteri) og kutte litt ned på den vanen (hvis du spiser godteri tre ganger i uken, prøv å kutte til to ganger i uken). Når du er komfortabel med begge disse skrittene, går du løs på den neste lille justeringen. Så tar du én til, og én til. Poenget er at du forholder deg til kontinuumet – og hele tiden beveger deg fremover.
Du må også vite at du kommer til å rote det til. Og det er ok. «Du får uendelig mange liv i dette TV-spillet, så hvis du mislykkes i dag, møter du opp i morgen og prøver igjen», sier Scott-Dixon. I stedet for å straffe deg selv og å være besatt over et feiltrinn i kostholdet, oppfordrer St. Pierre til å tenke på hvordan du kan reagere annerledes neste gang: «Bruk feiltrinn som feedback, ikke som nederlag».
Og ikke glem å merke deg hva som gikk bra, sier Scott-Dixon. «Folk fokuserer alt for ofte på det som gikk galt – selv om kanskje 80 prosent gikk bra! Bruk de suksessene som en mal for et mønster», sier hun. Slik vil du klare flere seiere.
Gjør det til en vane: Følg rammeverket over og gjør en liten, positiv endring i kostholdet ditt – slik som å inkludere en grønnsak med et måltid – og forankre den adferden til en vane du allerede har, slik som å tenke på hva du skal ha til lunsj. Så, neste gang du tenker, «Hva skal jeg ha til lunsj?», følg det opp med «Jeg skal ha med en grønnsak.» Og så, når du faktisk inkluderer grønnsaken i måltidet ditt, ikke glem å gratulere deg selv – dette vil hjelpe deg med å forsterke vanen.