Beyond the Fit: Cynthia og Travis styrker svarte og latinamerikanske stemmer

Travis er født i St. Kitts og oppvokst i Bronx, NY, og er kjent for å ha vært med på å grunnlegge det innflytelsesrike livsstilsnettstedet Street Etiquette, som vokste fra å være en herreklærblogg til å bli et kreativt byrå. Cynthia, som er datter av meksikanske immigranter, vokste opp i Hawaiian Gardens i California, før hun flyttet til New York for å satse på en karriere innen utdanningsreform. Samtidig som hun jobbet som rektor for en videregående skole i Bronx, jobbet hun også med kreative prosjekter sammen med venner på fritiden. Duoen utfyller hverandres kreativitet og kulturelle perspektiver, og har samarbeidet om prosjekter som interiørdesign, klær, fotografi og video. «Å finne ut hvordan vi kan bruke verktøyene rundt oss til å skape, er akkurat slik vi lever livene våre også», sier Travis. «Du må bokstavelig talt tro på det du gjør, ellers lykkes du ikke med det.»



Cynthia og Travis, som i 2018 giftet seg på farens gård i Michoacán, Mexico, var på søken etter en ny måte å leve på da de bestemte seg for å flytte. «En ting vi virkelig liker med å være her, er roen man føler», sier Cynthia. «Mexico City er ikke et sted med overvekt av hvite mennesker, så du slipper daglige små konfrontasjoner.» Cynthia og Travis er partnere både i livet og i kunsten, og har nå flyttet inn i sitt nye hjem og startet et nytt kapittel av familielivet som foreldre til sønnen Tenoch. Her snakker de om hvordan mote er mer enn bare å uttrykke seg selv. Den er et språk for felles tilknytning og historiefortelling.