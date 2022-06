Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

Midt i det vanvittige året 2020 fant jeg fred på jorden bare fire timer unna Los Angeles, i en liten by som heter Lone Pine. Lone Pine i California, som er hjemstedet til Paiute Shoshone-stammen, er kjent for det spredte campingområdet (Alabama Hills!), som ligger blant gigantiske steinblokker under Sierra Mountains. Jeg mener, det ser bokstavelig talt ut som om du er på en annen planet! Og selv om det er et populært sted blant friluftsfolk, finner du alltid et bra sted å slå deg ned.



Familien min og jeg satte avgårde i en bil full av utstyr, for å finne et perfekt sosialt distansert sted på den kolossale lekeplassen. Det fine med Alabama Hills er at til tross for populariteten, føler du at du er helt isolert fra andre campere. De eneste påminnelsene du får om at du ikke er virkelig alene, er de glitrende lysene fra leirbål i det fjerne, og en og annen campingvogn som passerer.



Som grunnlegger av interseksjonelle kvinners turgruppe, Hike Clerb, som forplikter seg til å få kvinner av ulike etnisiteter ut i naturen, skulle man tro at alt som har med friluftsliv å gjøre ville være naturlig for meg… men det er det ikke. Jeg har bodd i luksustelt og i turbiler på primitive campingplasser (på rasteplasser), men tanken på å slå opp mitt eget telt og gjøre min egen greie fikk meg til å føle meg usikker. Det vil si – frem til denne turen.



Enten det er første eller titusende gang du reiser ut for å bo i telt, er det egentlig bare å gjøre det. Det er så mye enklere enn det ser ut! Denne turen var faktisk første gang jeg måtte sette opp min egen leir fra topp til bunn. Det er viktig å merke seg, fordi – for det første er det ekte, og for det andre vil jeg at du, etter å ha lest denne artikkelen, skal føle deg motivert og i stand til å ta med deg en venn og utstyret du trenger for å gå ut på ditt eget eventyr. Selv om du kanskje ikke vokste opp med camping (det gjorde ikke jeg) eller aldri har slått opp ditt eget telt før (jeg hadde aldri gjort det før), så vil du helt sikkert få det til! Noen ganger kan den største hindringen være mangel på selvtillit til å dra ut og gjøre det som må gjøres. Ikke vær redd for å låne campingutstyr av venner eller leie det du trenger.



Etter at vi hadde slått leir for natten, satt vi rundt bålet og hygget oss sammen, lyttet til musikk, tittet på stjernene, lagde middag, lagde s'mores og boltret oss virkelig i gleden over å føle oss hjemme blant fjellene og stjernene.



Dagen etter våget vi oss til Death Valley National Park, der man finner det laveste punktet i Nord-Amerika. Det er også den største nasjonalparken i de nedre 48 statene. Vi besøkte Artists Palette og Sand Dunes mens vi tok inn utsikten underveis. Tenk pittoreske, fargerike fjell og den største ansamlingen av sand du noensinne har sett. Til slutt stoppet vi for å få med oss synet av fullmånen over ørkenen, før vi avsluttet besøket.



Den siste dagen tilbrakte vi med å gjøre oss kjent med området rundt leiren vår, og nyte utsikten over Mt. Whitney. Det er så mange turstier og steder å utforske. Du kan ta en tur ned Movie Road og se steder man har spilt inn noen av de mest kjente filmene i verden, du kan buldre eller se på naturlige bueformasjoner – alternativene er uendelige. Etter å ha fått vår dose med bueformasjoner, huler og fotturer til toppen av formasjonene som lå i nærheten av teltet vårt, pakket vi utstyret og dro tilbake til LA. Vi kom tilbake klokken 19 på en søndag kveld – uthvilt, restituerte og med fred i sinnet.