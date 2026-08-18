Atletiekschoenen: gemaakt voor elke afstand
Of je nu naar de finish sprint of je rondjes loopt, bij Nike vind je trackschoenen waarop jij je beste prestaties neerzet. We hebben lichte ontwerpen met een luchtig bovenwerk. Ontdek bijvoorbeeld onze atletiekschoenen met een enkele laag mesh. Die ademen op de plekken waar je dat het hardst nodig hebt. Ben je op zoek naar flexibele schoenen? Kies dan voor een paar atletiekschoenen met vier of zes vervangbare spikes. Die hebben fantastische grip op veel verschillende ondergronden. We hebben ook aanpasbare schoenen voor middellange tot lange afstanden. Bekijk de atletiekschoenen met rubber bij de hiel voor betrouwbare grip waarmee je vol op de rem kunt als je de finish over bent.
Onze atletiekschoenen zijn absolute winnaars op het gebied van comfort. Ze hebben een veerkrachtige demping onder de middenvoet en hiel, zodat jij comfortabel richting de finish rent. Onze soepele schoenen houden je op de been en stuwen je voort. Ontdek atletiekschoenen met Air Zoom units in de voorvoet. Deze demping met twee luchtkamers veert terug bij elke stap en geeft je snelheid, stabiliteit en controle. Ondersteunende binnenzolen geven je support en stabiliteit. We hebben ook schoenen waarbij de zool aan de kant van de grote teen verhoogd is, zodat de spikes stabieler aanvoelen op rechte stukken en in de bochten. Kies een paar schoenen met ondersteuning rond de middenvoet, zodat je voet stevig op zijn plaats blijft en jij klaar bent voor de race.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor Nike atletiekschoenen met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.