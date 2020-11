Zo begin je een virtuele race

01. Kies een andere invalshoek.

"De reden waarom veel mensen aan een race meedoen, is om iets positiefs tegenover zichzelf te bewijzen, namelijk dat ze een uitdaging kunnen aangaan én voltooien", zegt Waite. En geloof het maar: een virtuele race is de ultieme uitdaging.



Waarom? Volgens Waite kan de verleiding om op te geven sterker of frequenter zijn dan ooit. Dit komt deels doordat virtuele races een soort ingebouwde flexibiliteit hebben, maar vooral doordat er geen energiegevend evenement aan vastzit. En als je daar niet naar uit kunt kijken, voelt het alsof de hele weg er naartoe onbelangrijk is. Dus heb je nog meer doorzettingsvermogen nodig om de kilometers te blijven maken. De kunst is om dat niet als last te zien, maar als kracht te gebruiken. "Je hebt echt meer lef nodig om te zeggen dat je in je eentje een halve of hele marathon gaat lopen", zegt Bennett.



Als je je nog steeds afvraagt waarom je er ooit aan begonnen bent, adviseert Waite een lijst te maken van alles wat je inspireerde om mee te doen aan de race. Je herinnert jezelf eraan dat zelfs zonder fans en misschien zonder medaille (sommige race-organisaties sturen je er eentje toe) je een doel hebt dat je voor jezelf hebt gesteld, zegt ze. Je hebt niets of niemand anders nodig om dat doel te bereiken.



02. Kijk nog eens goed naar de afstand.

Als je je hebt ingeschreven voor bijvoorbeeld een marathon in de herfst, wil dat niet zeggen dat je een virtuele marathon in de herfst moet lopen. Neem alles in je omstandigheden in overweging. Misschien moet je veel online lessen voor school volgen of heb je niet kunnen trainen zoals je dat normaal zou doen. Kies een afstand waar je op dit moment enthousiast van wordt. Misschien betekent dat dat je een race van een kilometer loopt om je snelheid te testen. Of dat je voor een afstand van 10 km gaat. Je houdt je trainingsprogramma waarschijnlijk beter vol en je geniet meer van je racedag als je iets kiest waar je echt warm voor loopt, want die passie heb je nu nog harder nodig om door te kunnen gaan, volgens Waite.



03. Hou je aan je plan.

Dat je je eigen race maakt, betekent niet dat je alles helemaal los kunt laten. "Anders is het te makkelijk om er onderuit te komen", zegt Waite. "Een starttijd en een geplande route die je serieus neemt, zorgen ervoor dat het 'echter' voelt". En het helpt je op de racedag om je zenuwen in bedwang te houden. Dus als jij bepaalt dat het 'startschot' om 7.30 uur klinkt, zorg er dan voor dat je om 7.15 uur aan het opwarmen bent.



04. Visualiseer de zware onderdelen

. "Zonder de andere atleten en het publiek kan het nog makkelijker zijn om afgeleid te raken, medelijden met jezelf te krijgen of het jezelf moeilijk te maken", zegt Bennett. Daar komt visualisatie om de hoek kijken. Zie jezelf over de finishlijn gaan, maar denk ook na over hoe je omgaat met mogelijke tegenslagen. Heb je een mantra voorbereid? Of ken je de lijst met redenen waarom je dit doet? Als je tijdens je virtuele race mentaal uitgedaagd wordt, gooi je minder waarschijnlijk de handdoek in de ring, ondanks dat niemand dat zou zien.



05. Hou je vast aan je rituelen voor de race.

"Als je doet alsof het racedag is, nemen je lichaam en brein die mindset verbazingwekkend snel over", zegt Waite. Leg je schoenen en outfit klaar (zet zelfs je naam erop als je wilt) en maak een foto voor je sociale media. Zorg voor gezond avondeten en ga vroeg naar bed. Word wakker en ontbijt voorafgaand aan de race. "Daarmee zorg je voor de opwinding en de goede zenuwen die je nodig hebt voor een race." En virtueel hoeft niet helemaal alleen te betekenen, dus zorg voor aanmoedigingsplekken voor vrienden en familie op punten waarop je weet dat je het moeilijk krijgt.



06. Tijd om te vieren!

Een biertje pakken na de marathon van Londen of een deep-dish pizza in Chicago gaan als vanzelf. Na de virtuele race van Waite ging ze met haar trainingsmaatjes en hun honden naar het park en daarna een glaasje wijn drinken. Waite zegt: "Als we ons die positiviteit en beloning na de race kunnen indenken, herinnert dat ons eraan waarom we de uitdaging zijn aangegaan, en weten we weer dat de inspanning het uiteindelijk waard is."