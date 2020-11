Hoe je je vijf zintuigen kunt gebruiken voor sneller herstel

Kijk naar aardse tinten

Onderzoek ondersteunt dat kleur pijn en emotionele staten kan beïnvloeden, waarbij "rood het slechtst is", zegt Lakhan. De theorieën variëren, maar Lakhan zegt dat dat mogelijk komt doordat rood het biologische signaal is voor een waarschuwing (denk maar aan bloed en giftige planten), dus het kan mogelijk het vecht- of vluchtsysteem activeren. Aan de andere kant kunnen blauwe, groene en neutrale tinten ons herinneren aan natuur en ons daarom kalmeren. Een artikel gepubliceerd in "SAGE Journals" ontdekte dat blauw kan helpen de bloeddruk te verminderen. Je kunt zover gaan dat je de muren in je gym thuis een kleur geeft afgeleid van de lucht of de zee, of je kunt simpelweg een yogamat kopen in die kleur.



En dan is er het decor. "Het hebben van planten in je omgeving kan je herstel positief beïnvloeden omdat ze therapeutische lichtstralen uitzenden", zegt Lakhan. Zelfs afbeeldingen van de natuur in je omgeving kunnen al helpen. In een studie van Gregory Watts, PhD, professor van omgevingsakoestiek aan de University of Bradford in het Verenigd Koninkrijk, kunnen afbeeldingen van de natuur helpen de hartslag en de bloeddruk te verminderen, wat leidt tot een sneller herstel.