Zijn eieren gezond?

De details

Nog even terug naar die cholesterol. Een groot ei bevat ongeveer 180 milligram en als dat zich opbouwt kan het je aders verstoppen en leiden tot hartproblemen, naar een studie van het National Heart, Lung, and Blood Institute. Maar onderzoekers hebben ook gevonden dat het meeste cholesterol in ons lichaam afkomstig is uit ons eigen lichaam. En wanneer we cholesterol eten maakt ons lichaam mogelijk minder cholesterol aan om dat weer te balanceren. In een studie uit 2018 waarin meer dan 400.000 mensen werden gevolgd, werd geconcludeerd dat zij die gemiddeld één ei per dag aten een lager risico hebben op overlijden door een beroerte of hartaanval, misschien omdat de meest gezonde voedingsstoffen die in eieren zitten goed zijn voor het hart. (Maar eieren zijn geen medicijnen.)



Dat gezegd hebbende, de gezondheidsvoordelen kennen hun limieten. In 2019 werd geconcludeerd uit een grote studie van Northwestern University dat hoe meer cholesterol mensen aten en hoe meer eieren, hoe hoger het risico was op hartproblemen. Het eten van 300 milligram cholesterol per dag (ongeveer twee eieren) werd geassocieerd met een verhoogd risico van zeventien procent op hartziektes. Hoewel sommige mensen cholesterol snel verwerken, wat betekent dat het hun bloedniveaus niet beïnvloedt, geldt dat niet voor iedereen, zeggen de onderzoekers.



En als je geruchten hebt gehoord dat eieren kanker veroorzaken, dan kun je die voorlopig negeren. Het echte nadeel van eieren is dat ze potentieel consequenties kunnen hebben voor het hart, zegt Meir Stampfer, MD, Profession van Epidemiology and Nutrition aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Sommige mensen hebben gezegd dat eieren een risicofactor zijn voor kanker, maar het bewijs daarvoor is niet overduidelijk."