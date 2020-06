Vind je flow: yoga en meditatie

Ga op een andere manier denken door te focussen op wat je hebt, in plaats van op wat je niet hebt.



Dankbaarheid is een van de meest oprechte en effectiefste middelen om je in je dagelijkse leven beter te voelen. Door waardering te hebben voor het goede in je leven — en we hebben sowieso allemaal wel wat goeds — kom je meteen in een positievere gemoedstoestand waar je overvloed en onbeperkte mogelijkheden hebt. Je wordt onmiddellijk in het moment gebracht, en we weten dat het vermogen om aanwezig te zijn, iets krachtigs is.