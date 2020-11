Wat je kunt eten om beter te slapen

Je ziet eten misschien als brandstof om je energie te geven, maar het kan je ook ontspannen maken. "Ons voedingspatroon heeft veel te maken met de manier waarop we uitrusten", zegt Marie-Pierre St-Onge, PhD, Director bij de Columbia University's Sleep Center of Excellence, in New York, en Associate Professor Nutritional Medicine, die al meer dan twintig jaar onderzoekt hoe ons voedingspatroon van invloed is op onze slaap.



Uit het onderzoek van St-Onge is gekomen dat mensen die geregeld vezelrijke voeding eten, zoals fruit, groenten en hele granen, in het algemeen langer, dieper en beter slapen. Dit kan mogelijk komen doordat vezelrijke voeding prebiotica bevatten, verbindingen die de goede bacteriën in de maag voeden, die helpen bij het reguleren van slaaphormonen.



Aan de andere kant bevat een hoog-glycemisch dieet veel voeding met snelle koolhydraten en toegevoegde suikers, zoals witbrood en rijst, gebakjes en frisdrank, wat geassocieerd wordt met een hoger risico op slapeloosheid, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition. Deze voedingsproducten bevatten veel suiker en kunnen je bloedsuikerspiegel doen pieken en instorten, wat zorgt voor de circulatie van slaapverstorende hormonen, zoals cortisol en adrenaline, zegt James Gangwisch, PhD, Assistant Professor aan de Columbia University en de voornaamste auteur van de studie.