Zo onderhoud je je vieze sportkleding zonder jezelf in het zweet te werken

Na een flinke work-out voel je je direct beter. Sporten schept namelijk rust in je hoofd en helpt je om beter te slapen. Maar het betekent ook dat als je thuis bent je over je zweterige, stinkende sportkleding moet ontfermen. Zeker sportkleding van performancematerialen, zoals zweetafvoerend synthetisch materiaal, vraagt om wat extra aandacht om goed schoon te krijgen.

Lees verder om te ontdekken hoe je jouw sportkleding kraakschoon houdt en voor tips hoe je jouw kleding het best kunt wassen.