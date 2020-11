Wat is acute slapeloosheid – en wat kun je er aan doen?

Wat "acuut" nu eigenlijk betekent

Acute slapeloosheid is een vorm van slapeloosheid die minder dan drie maanden voortduurt, maar die geen specifieke regelmaat kent, zegt Brandon Peters-Mathews, een arts gespecialiseerd in slaapproblematiek bij het Virginia Mason Medical Center in Seattle en de auteur van 'Sleep Through Insomnia'. Dat betekent dat je er in zo'n periode soms één of meerdere nachten per week plotseling last van hebt. Bij chronische slapeloosheid, daarentegen, heb je minstens drie nachten per week gedurende drie maanden of langer last van slaapproblemen en is er een medische diagnose vereist. (Als je al zoveel slapeloze nachten hebt doorgemaakt, maak dan een afspraak bij je huisarts.)



De acute vorm komt vrij vaak voor: ongeveer 25 procent van de Amerikanen heeft er ieder jaar last van, volgens onderzoek van de University of Pennsylvania School of Medicine. Epidemiologen voorspellen dat het aantal gevallen van acute slapeloosheid in meerdere grote landen wereldwijd de komende jaren zal blijven stijgen.



Hoe vervelend het gebrek aan goede nachtrust ook is, het goede nieuws is dat het, zoals de naam al zegt, meestal een tijdelijk probleem is. En nog beter nieuws is dat ongeveer 75 procent van de mensen die er last van heeft herstellen zonder de chronische vorm te ontwikkelen, zo ontdekten de onderzoekers van de UPenn. Met de kennis hoe acute slapeloosheid kan ontstaan en hoe je ermee om kunt gaan, heb je een grotere kans om het de kop in te drukken.