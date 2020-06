Waarom hardlopers meer over VO2-max moeten weten

Wat is VO2-max?

De 'V' staat voor volume, 'O2' staat voor zuurstof en 'max' verwijst naar maximum. Waar dat gezamenlijk voor staat is het hoogste volume aan zuurstof dat je lichaam kan gebruiken tijdens het sporten. Dat getal is belangrijk, want het kan aangeven hoe fit je over het algemeen bent.



VO2-max berekenen is niet eenvoudig. Het getal wordt meestal uitgedrukt in milliliters zuurstof die per kilogram lichaamsgewicht per minuut (ml/kg/min) worden gebruikt. Om die waarde exact te meten wordt VO2-max meestal getest in een laboratorium voor sportwetenschappen. Men doet dat door een atleet een maximale inspanning te laten leveren op een loopband, aldus Aaron Coutts, PhD, een vooraanstaand hoogleraar in sport- en bewegingswetenschappen aan de University of Technology Sydney.



Hoewel activity trackers je VO2-max kunnen inschatten, is er niet echt een manier om deze waarde thuis te meten. Je merkt het vrij goed wanneer je VO2-max verbetert, vooral als je een beginnende hardloper bent. "De waarde hangt af van je fitheid", aldus Ian Klein, specialist in bewegingsfysiologie, crosstraining en het voorkomen van blessures aan Ohio University. "Hoe langer je kunt hardlopen zonder moe te worden, hoe hoger je VO2-max waarschijnlijk is."