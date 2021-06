De voordelen van work-outs op verschillende tijdstippen

Vóór 12.00 uur: makkelijker gewicht verliezen

Mensen die vóór het middaguur trainen, raken meer kilo's kwijt dan mensen die dat na drie uur 's middags doen, volgens een studie gepubliceerd in het International Journal of Obesity. De theorie hierachter? In deze studie verbrandden de mensen van de ochtendgroep meer calorieën gedurende de dag, terwijl de mensen van de middaggroep over het algemeen ook meer calorieën binnenkregen.

Als je je vóór de lunch al in het zweet werkt, is dit van invloed op de bewegingsbeslissingen die je de rest van de dag maakt, aldus Esser. Als je actiever begint, blijf je vaak de hele dag door actiever. "En dat heeft over het algemeen een hoger energieverbruik tot gevolg", legt ze uit. Van trainen is ook aangetoond dat je er gezonder van gaat eten, dus die vroege work-out kan je helpen je goede voornemens vol te houden.