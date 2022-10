De voordelen van meditatie en mindful bewegen, volgens onderzoekers

Er is steeds meer bewijs dat meditatie of mindful bewegen kan leiden tot verbeteringen in fysiologische indicatoren die met stress te maken hebben, zoals een lagere bloeddruk en hartslag in rust, zegt Ciarán Friel, Ed.D., assistent-onderzoeker aan de Feinstein Institutes for Medical Research, die zich in zijn werk met inspanningsfysiologie en gedragswetenschap bezighoudt.

"Een opmerkelijke ontdekking is dat meditatie in verband wordt gebracht met een betere regulering van cortisol, het hormoon dat het meest wordt geassocieerd met je vecht-of-vluchtreactie bij stress", zegt hij.

Dat is nogal wat. Cortisol beïnvloedt bijna elk orgaan en weefsel in je lichaam volgens de Cleveland Clinic. Als het hormoon goed is gereguleerd, optimaliseert het de stofwisseling, vermindert het ontstekingen en stabiliseert het de bloedsuikerspiegel.

Als cortisol uit balans is en de hele dag verhoogd blijft (in plaats van alleen 's morgens, de natuurlijke piektijd), kan dat leiden tot meer buikvet, slapeloosheid, spierzwakte en een slecht functionerend immuunsysteem. Met mindful mediteren kun je die niveaus weer op peil brengen. Uit een onderzoek uit 2013 bij medische studenten bleek bijvoorbeeld dat slechts vier dagen meditatie de cortisolspiegel aanzienlijk verlaagde.

In een ander onderzoek uit 2021, waarbij mensen met veel stress werden onderzocht, werd opgemerkt dat meditatie niet alleen het cortisol omlaag bracht, maar dat de effecten ook na verloop van tijd niet leken te vervagen.