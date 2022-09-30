Is het ongezond om voor het slapen te eten? Experts geven antwoord

Eten voordat je naar bed gaat kan je gezondheid op een aantal verschillende manieren beïnvloeden. "Zowel voedingsstoffen als het metabolisme kunnen de slaap verstoren", zegt slaapspecialist en neuroloog W. Christopher Winter, MSc. Daarbij verwijst hij naar een kleinschalig onderzoek uit 2021, dat werd uitgevoerd onder 30 verplegers die nachtdiensten draaiden. Uit dat onderzoek bleek dat hoe korter mensen de avond tevoren voor het slapengaan hadden gegeten, hoe groter de kans was dat zij zich de volgende dag slaperig voelden.

Volgens een studie die in 2021 werd gepubliceerd in het British Journal of Nutrition kan eten of drinken binnen een uur voor het slapengaan het risico op een slechtere nachtrust verhogen. Het kan er zelfs voor zorgen dat mensen langer slapen dan hun lichaam nodig heeft. Uit dit onderzoek bleek dat mensen die een uur voor hun bedtijd aten of dronken meer dan twee keer zoveel kans hadden om kort na het inslapen weer wakker te worden, wat wordt geassocieerd met slapeloosheid en een slechte nachtrust.

"Eten is een krachtige zeitgeber, wat betekent dat de consistente timing van ons eetpatroon een sterke positieve stimulans voor onze nachtrust kan zijn of juist een ongezonde verstoorder als we te [kort voor bedtijd] eten of helemaal niet eten", zegt Winter. Hij voegt hieraan toe dat ook bepaalde voedingsmiddelen, bijvoorbeeld met kruiden of een hoog vetgehalte, een negatief effect kunnen hebben op de nachtrust.

Eten voordat je naar bed gaat, kan ook bijdragen aan refluxklachten, een aandoening die optreedt wanneer de maaginhoud weer omhoog komt in de slokdarm, aldus voedingsdeskundige en geregistreerd diëtiste Keri Gans. Volgens het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases kan reflux leiden tot symptomen als brandend maagzuur, pijn op de borst, misselijkheid, slikproblemen en hoesten. "Voor sommige mensen kan eten net voordat ze gaan slapen reflux veroorzaken, wat voor ongemak kan zorgen en het moeilijker kan maken om in slaap te vallen", zegt Gans.