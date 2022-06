Wat zijn de voordelen van dansen?

Het is belangrijk om samen te werken met een gediplomeerde professional om eventuele geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dans therapeutische behandelingen kan aanvullen. Uit een systematisch onderzoek uit 2019 in Frontiers in Psychology bleek bijvoorbeeld dat danstherapie een effectieve aanvulling is op een behandelplan voor volwassenen met depressie. De onderzoekers noemden het non-verbale aspect van dans, waarbij de deelnemers emoties kunnen uitdrukken zonder woorden.

"Dans is bevrijdend", zegt Morris. "Het biedt een uitlaatklep om je volledig authentieke zelf te zijn in een universeel begrepen taal. Met dans kun je de emoties belichamen die je niet kunt benoemen of het verhaal vertellen dat je niet in woorden kunt uitdrukken."

Bovendien werd er tijdens een meta-analyse uit 2014 een consistent positief effect gevonden van het gebruik van dans in therapie. De onderzoekers suggereerden dat dans niet alleen depressie en angstsymptomen kan verminderen, maar ook de stemming en het persoonlijk welzijn kan verhogen.

Omdat er zo veel dansstijlen zijn, kan het uitproberen van een paar verschillende genres verschillende voordelen bieden.

"Je hebt honderden opties, of het nu ballet, hiphop, swingdansen of iets anders is", zegt Arms. "Sommige stijlen zijn natuurlijk zwaarder voor je knieën of vereisen meer flexibiliteit om serieus te beoefenen. Er is voor iedereen wel iets te vinden."

