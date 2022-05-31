Wat zijn de voordelen van dansen?

Net zoals verschillende soorten dans kunnen variëren in intensiteit en stijl, kunnen ze ook de nadruk leggen op verschillende bewegingspatronen van de spieren, aldus Carrie Skony, D.C. en C.C.S.P. Klassiek ballet vereist bijvoorbeeld langzame, beheerste bewegingen afgewisseld met sprongen, wat het uithoudingsvermogen van de spieren in de core, armen en benen verbetert.

"Deze manier van sterker maken kan helpen de lange lijnen en gedefinieerde spieren te ontwikkelen die vaak met klassiek ballet worden geassocieerd", zegt Skony.

Volgens een onderzoek uit 2019 in Anatomy, helpt ballet de spieren zich aan te passen, terwijl het lichaam moet wennen aan de vijf basishoudingen waarbij de benen draaien en buigen. De onderzoekers constateerden dat deze aanpassingen leiden tot houdingsstabiliteit, waarvoor bij ballet alle spieren in het lichaam nodig zijn. En deze ontwikkelingen aan de houding kunnen de effecten van zitten op het werk of voor woon-werkverkeer tegengaan, liet Skony weten.

Skony gaf daarnaast aan dat als je een andere dansvorm wilt proberen, de snellere stijlen, zoals hiphop, jazz of ballroom, explosieve kracht kunnen vereisen. Volgens een onderzoek uit 2014 in het Journal of Sports and Physical Education bouwt dansen kracht op, omdat de spieren gedwongen worden weerstand te bieden aan het lichaamsgewicht. Daarnaast neemt tegelijk het uithoudingsvermogen toe, omdat de spieren zich aanpassen aan langer hard werken (waarbij ballroom- en linedansen specifiek gunstig blijken te zijn voor het uithoudingsvermogen).