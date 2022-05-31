Wat zijn de voordelen van dansen?
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Of het nu in je woonkamer of in de studio is, dansen biedt veel gezondheidsvoordelen volgens de experts.
Dansen is voor iedereen. Behalve dat het een vorm van lichamelijke en emotionele expressie is, levert het ook gezondheidsvoordelen op voor lichaam en geest. Bij traditionele danslessen moet je vaak een choreografie volgen en de passen uit het hoofd leren, maar populaire fitnesslessen waarbij de nadruk op verschillende bewegingsstijlen ligt, hebben de kunstvorm bij een nog breder publiek geïntroduceerd. En er hoeft niet eens een instructeur of partner aan te pas te komen. Dansen kun je (bijna) overal doen.
"Het is belangrijk te beseffen dat elk lichaam kan dansen; dans is dans", zegt Mia Morris, Executive Director van Dance for All Bodies. "Elke opzettelijke beweging en zelfs onopzettelijke beweging, kan en moet als dans worden gezien. De enige bepalende factor zou moeten zijn of iemand diens eigen bewegingen als dansen beschouwt of niet."
Hier geven experts hun mening over de wetenschappelijk onderbouwde voordelen van dansen.
Wat zijn de voordelen van dansen?
1.Dansen is een goede cardiowork-out.
Volgens het American College of Sports Medicine wordt dansen beschouwd als een aerobe activiteit, omdat het "grote spiergroepen gebruikt, voortdurend volgehouden kan worden en ritmisch van aard is". Uit onderzoek blijkt een verband tussen cardiovasculaire gezondheid en lichamelijke activiteit — dans vormt een uitstekende gelegenheid om meer lichamelijke beweging te krijgen.
Van sommige dansvormen, zoals Ierse setdans en Schotse country, is bekend dat ze uitstekend aeroob zijn; maar je hoeft geen energieke dansvormen te doen om er de vruchten van te plukken.
"Langzamer dansen is geweldig om je activiteitsniveau te verbeteren, vooral als je net begint", zegt Alyssa Arms, P.T., doctor in fysiotherapie (DPT), gecertificeerd ergonomisch specialist en eigenaar van Back in Step Physical Therapy. "Sneller bewegen is vooral goed voor de algemene gezondheid van het hart. Zorg er alleen voor dat je bezig bent binnen een hartslagzone die goed is voor jou en voor je gezondheidstoestand."
Naast het versterken van je hart, kan dansen ook andere aandoeningen afzwakken. Uit een onderzoek uit 2016 bleek dat dansen met gematigde intensiteit het risico op hart- en vaatziekten vermindert.
2.Dansen kan het uithoudingsvermogen en de kracht van de spieren verbeteren.
Net zoals verschillende soorten dans kunnen variëren in intensiteit en stijl, kunnen ze ook de nadruk leggen op verschillende bewegingspatronen van de spieren, aldus Carrie Skony, D.C. en C.C.S.P. Klassiek ballet vereist bijvoorbeeld langzame, beheerste bewegingen afgewisseld met sprongen, wat het uithoudingsvermogen van de spieren in de core, armen en benen verbetert.
"Deze manier van sterker maken kan helpen de lange lijnen en gedefinieerde spieren te ontwikkelen die vaak met klassiek ballet worden geassocieerd", zegt Skony.
Volgens een onderzoek uit 2019 in Anatomy, helpt ballet de spieren zich aan te passen, terwijl het lichaam moet wennen aan de vijf basishoudingen waarbij de benen draaien en buigen. De onderzoekers constateerden dat deze aanpassingen leiden tot houdingsstabiliteit, waarvoor bij ballet alle spieren in het lichaam nodig zijn. En deze ontwikkelingen aan de houding kunnen de effecten van zitten op het werk of voor woon-werkverkeer tegengaan, liet Skony weten.
Skony gaf daarnaast aan dat als je een andere dansvorm wilt proberen, de snellere stijlen, zoals hiphop, jazz of ballroom, explosieve kracht kunnen vereisen. Volgens een onderzoek uit 2014 in het Journal of Sports and Physical Education bouwt dansen kracht op, omdat de spieren gedwongen worden weerstand te bieden aan het lichaamsgewicht. Daarnaast neemt tegelijk het uithoudingsvermogen toe, omdat de spieren zich aanpassen aan langer hard werken (waarbij ballroom- en linedansen specifiek gunstig blijken te zijn voor het uithoudingsvermogen).
3.Dans bevordert de coördinatie, het evenwicht en de behendigheid.
Verschillende dansstijlen hebben elk hun eigen reeks bewegingen, posities en stappen die, wanneer ze worden gecombineerd, een routine tot leven brengen. Deze elementen samenvoegen vergt coördinatie, evenwicht en behendigheid.
"Voor dans moet je meestal in verschillende richtingen stappen, op één been staan (al is het maar voor een seconde of twee), en verschillende delen van je lichaam tegelijk laten bewegen", zegt Arms.
In een onderzoek uit 2021 werd geopperd dat dans de motorische functies van Parkinson-patiënten kan verbeteren. In het onderzoek vonden de onderzoekers aanwijzingen dat enkele weken danstraining het evenwicht verhoogde, het zitten-naar-staan verbeterde en gangblokkades bij de deelnemers van het onderzoek verminderde.
"Wat vooral gunstig is aan dans is dat het geïntegreerde en multidirectionele bewegingen vereist, wat betekent dat verschillende delen van het lichaam moeten coördineren en samenwerken voor complexe bewegingspatronen", zegt Skony.
4.Het kan de botmineraaldichtheid verbeteren.
Onderzoek heeft uitgewezen dat high-impact oefeningen het botweefsel helpen groeien als er kracht op wordt uitgeoefend tijdens gewichtdragende oefeningen zoals dansen. Allegro ballet (snelle springpassen) en tapdans hebben een grotere impact op het onderlichaam, terwijl stijlen met gewicht op de armen, zoals breakdance en moderne dans, een gunstige invloed hebben op de botdichtheid van het bovenlichaam, volgens Skony.
"Botten worden sterker als ze worden blootgesteld aan mechanische [fysieke] spanningen", zegt ze. "Daarom liggen de grootste voordelen voor de botgezondheid bij activiteiten met impact, zoals springen, hardlopen en krachttraining. Omdat de meeste danslessen gewichtdragend zijn en bij veel ervan wordt gesprongen, biedt dans, als het consequent wordt gedaan, grote voordelen voor de botgezondheid van de deelnemers, vooral in het onderlichaam."
Tijdens een onderzoek in 2019 bij postmenopauzale vrouwen met osteopenie (botverlies en verzwakking van de botten) bleek de botmineraaldichtheid door dans te verbeteren. Hieruit bleek dat dans een geschikte aanvulling is op farmaceutische en andere behandelingsmethoden om de botmineraaldichtheid te verbeteren.
5.Het kan je stemming verbeteren.
Het is belangrijk om samen te werken met een gediplomeerde professional om eventuele geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dans therapeutische behandelingen kan aanvullen. Uit een systematisch onderzoek uit 2019 in Frontiers in Psychology bleek bijvoorbeeld dat danstherapie een effectieve aanvulling is op een behandelplan voor volwassenen met depressie. De onderzoekers noemden het non-verbale aspect van dans, waarbij de deelnemers emoties kunnen uitdrukken zonder woorden.
"Dans is bevrijdend", zegt Morris. "Het biedt een uitlaatklep om je volledig authentieke zelf te zijn in een universeel begrepen taal. Met dans kun je de emoties belichamen die je niet kunt benoemen of het verhaal vertellen dat je niet in woorden kunt uitdrukken."
Bovendien werd er tijdens een meta-analyse uit 2014 een consistent positief effect gevonden van het gebruik van dans in therapie. De onderzoekers suggereerden dat dans niet alleen depressie en angstsymptomen kan verminderen, maar ook de stemming en het persoonlijk welzijn kan verhogen.
Omdat er zo veel dansstijlen zijn, kan het uitproberen van een paar verschillende genres verschillende voordelen bieden.
"Je hebt honderden opties, of het nu ballet, hiphop, swingdansen of iets anders is", zegt Arms. "Sommige stijlen zijn natuurlijk zwaarder voor je knieën of vereisen meer flexibiliteit om serieus te beoefenen. Er is voor iedereen wel iets te vinden."
Tekst: Ashley Lauretta