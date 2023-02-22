Alles wat je moet weten over stressfracturen

In de ideale situatie zou je altijd met een maximale intensiteit kunnen presteren, om zo steeds weer je persoonlijke records te verbreken. In de werkelijkheid kan (en zal) je ook wel eens blessures oplopen. Wanneer pijn wordt genegeerd, kunnen bepaalde blessures verergeren tot een stressfractuur.

Stressfracturen komen vaker voor in de voeten en benen, zegt Kenneth Jung, orthopedisch voet- en enkelchirurg bij het Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute in Los Angeles en voet- en enkelconsultant voor het Los Angeles Rams.

Hoewel stressfracturen vaak voorkomen, kan de blessure zelf lastig zijn om vast te stellen. Lees hier wat je moet weten over stressfracturen, hoe ze ontstaan en wat je kunt doen om ze te behandelen.