Hoe aardappels je performance kunnen verbeteren

Ook de aardappel kent zijn beperkingen

Andere recente studies roemen de aardappel ook als bron van proteïnen, vooral voor vrouwelijke atleten. Voor een groente is dat een behoorlijke 'prestatie'.



Maar vergeleken bij andere eiwitbronnen, zoals mager vlees of bonen, is het gehalte aan proteïnen nogal laag, namelijk zo'n acht gram in een grote aardappel, aldus Kimball. Eigenlijk is een aardappel hoofdzakelijk een bron van koolhydraten, met een kleine bonus aan eiwitten, net zoals boter vooral een bron van vet is, ook met een beetje extra proteïne.



Verder bleek uit het onderzoek van Salvador dat atleten soms iets meer last van hun spijsvertering hadden als ze aardappel namen in plaats van gel of alleen water. Zoals met elk nieuw voedsel is het goed om te experimenteren met de manier van bereiden en met de frequentie van eten. Op die manier kom je erachter wat voor jouw lichaam het beste werkt, zeker als je van plan bent om dit te doen bij een wedstrijd, zegt Salvador.



De zoete aardappel mag dan een betere naam hebben en er aantrekkelijker uitzien. Maar op de goede manier bereid en gegeten, is de gewone pieper ook niet te versmaden.