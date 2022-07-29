Zeven keer de beste voetbalgear van Nike voor vrouwen

Voor voetbalspelers telt iedere seconde op het veld. En wat je positie ook is, gehannes met scheenbeschermers of andere soorten ongemak zijn niet alleen vervelend, het zou zelfs funest kunnen zijn voor de wedstrijd.

Maar bij voetbalgear gaat het lang niet alleen om de functie. Het veld opgaan in een strak voetbaltenue kan ook voor heel wat zelfvertrouwen zorgen bij iedere speler en het team.

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