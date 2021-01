Voel je beter na slechte nachtrust

DOEN



1. Ga op zoek zoek naar licht.

Maar dan echt letterlijk. "Zonlicht zorgt ervoor dat je overdag meer energie hebt, omdat het je circadiane ritme helpt stabiliseren en je alertheid verbetert", vertelt Martin. Doe zodra je wakker bent de gordijnen open. Werk als het even kan bij het raam, of probeer buiten te lunchen of even een stukje te wandelen. (PS: ook als het buiten grijs is, kan het natuurlijke licht je goed doen, zegt Martin.)



2. Denk als een atleet.

Alle dingen die je prioriteit geeft voor een goede trainingssessie zijn nu extra belangrijk, want ze ondersteunen veel lichaamsfuncties als je energie opraakt. "Drink voldoende en eet goed, want als je een tekort hebt aan water of voedingsstoffen, raak je snel uitgeput", aldus Martin. Neem af een toe een slokje water, al heb je geen dorst, en kies magere eiwitten, volkorenproducten en vezelrijke groenten bij de maaltijd, ook als je eigenlijk meer zin hebt in iets vets.



En sla je work-out niet over omdat je moe bent. Een zweetsessie in de ochtend of middag kan je alertheid na een slechte nacht verhogen, vertelt Martin. Bovendien kun je daardoor beter slapen, omdat je lichaamstemperatuur omhoog gaat (deze zakt in de loop van de dag weer, waardoor je slaperig wordt rond bedtijd). Doe voor een zware work-out eerst wel even een warming-up van 10 minuten om je bloed in beweging te krijgen. Als je niet de motivatie hebt om langer door te gaan — of als je je duizelig voelt — hou het dan voor gezien, zegt ze. "Het is de kans op een blessure niet waard, dus hervat je routine de volgende dag."





3. Bereid je voor op de slaap.

Ontwikkel een avondroutine waardoor je je comfortabel en rustig voelt, zodat je klaar bent voor de nacht. "Denk niet aan werk, doe wat yoga, lees een boek, las een vrijpartij in", zegt Brundidge. "Alles wat de geest ontspant, hoort bij een goede slaaphygiëne." En dan bedoelen we niet hoe goed je je tanden poetst; 'slaaphygiëne' is een term die experts gebruiken voor gezonde gewoonten en een gezonde omgeving die de nachtrust bevorderen.