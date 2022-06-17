Een tekort aan deze drie vitamines en mineralen kan je work-out verstoren

Niets voelt beter dan een stevige work-out gevolgd door een ontspannen cooling-down. Maar wat is er aan de hand als je nu worstelt met work-outs die je normaal met twee vingers in de neus doorloopt? Hoewel het volkomen normaal is dat enkele work-outs soms even wat minder soepel verlopen, kan het een teken zijn dat er iets in je lichaam niet helemaal in orde is als je na het sporten telkens helemaal bekaf bent.

Natuurlijk kun je moe zijn na een intensieve work-out, maar als je constant het gevoel hebt dat je tegen een barrière aanloopt tijdens je training kan het zijn dat je een vitamine- of mineraaltekort hebt.