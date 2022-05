De invloed van sporten op je immuunsysteem

Oxidatieve stress is een fenomeen dat voorkomt in het lichaam wanneer er een onbalans ontstaat tussen antioxidanten en moleculen, die ook wel bekendstaan als vrije radicalen. Hoewel oxidatieve stress een natuurlijk bijproduct is van de biologische processen van het lichaam, zoals ademen, eten verteren en zelfs sporten, kan een chronische blootstelling aan hoge niveaus oxidatieve stress schadelijk zijn.

Dit wordt zelfs geassocieerd met gezondheidsaandoeningen zoals diabetes, hartziektes en kanker. Dit komt doordat een overschot aan vrije radicalen in het lichaam, zonder voldoende antioxidanten om ze te reguleren, kan leiden tot cel- en weefselschade, wat kan leiden tot ziektes, volgens een artikel in Frontiers in Physiology.

Hoewel sporten kan leiden tot oxidatieve stress, kan het ook de capaciteit van het lichaam versterken om te vechten tegen de negatieve effecten ervan, vanuit welke bronnen het ook komt, niet alleen vanwege sporten, zegt Heffron. Zie het maar als een doeltreffend en controlerend systeem.

"Fysieke activiteit, of het nu geplande, structurele training of lichaamsbeweging is voortkomend uit alledaagse activiteiten, kan de schadelijke effecten veroorzaakt door vrije radicalen verminderen", zegt Zaslow.

Sporten op gemiddelde intensiteit helpt oxidatieve stress voorkomen en beschermt tegen ziektes met ontstekingen van lage intensiteit, zoals atherosclerose (opbouw van plak in de hartslagaderen), zegt ze.

Sporten wordt ook geassocieerd met een lagere frequentie van leeftijdsgerelateerde chronische ziektes, waaronder hartziektes, diabetes type 2 en sommige kankers, volgens een beoordeling uit 2013 in Clinics. Volgens een beoordeling uit 2019 in Frontiers in Physiology, is krachttraining net zo effectief als conditietraining, wat betreft het verminderen van de risico's op chronische ziektes in oudere volwassenen. Nog meer motivatie dus om naar de sportschool te gaan.

Regelmatig sporten op een gemiddelde intensiteit ziet er voor iedereen anders uit en is gebaseerd op het individuele fitnessniveau. Voor de meeste mensen omvat dit een work-out of training die de hartslag 50-60% verhoogd ten opzichte van de basishartslag, volgens de Cleveland Clinic.

Als je niet zeker weet welke soort work-out (of hoeveel) goed voor jou is, spreek dan met je huisarts om een routine vast te stellen die past bij jouw behoeften.