De invloed van sporten op je immuunsysteem

Op iedere intensiteit zorgt sporten ervoor dat er ontstekingveroorzakende cytokinen worden aangemaakt, die kunnen helpen infecties op te ruimen en ontstekingen te verminderen. Een onderzoek uit 2020 in Frontiers in Physiology concludeerde dat, hoewel er bij een gemiddelde tot stevige sportintensiteit cytokinen worden vrijgegeven, er in reactie ontstekingsremmende cytokinen werden vrijgegeven om die respons aan te vechten.

Hoewel het niet helemaal helder is hoe ontstekingveroorzakende cytokinen door sporten een voordeel opleveren, zegt Heffron, komt het waarschijnlijk door hoe ze opkomen en worden afgevoerd tijdens het sporten.

Daarnaast vermindert sporten de hoeveelheid stresshormonen, wat mogelijk kan zorgen voor bescherming tegen ziektes, zegt Tracy Zaslow, M.D., een sport- en gezondheidsfysiotherapeut aan het Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute in Los Angeles en teamfysiotherapeut voor de Angel City Football Club. Tijdens een work-out, en daarna, is de lichaamstemperatuur verhoogd. Er wordt gedacht dat dit het lichaam helpt tegen infecties te strijden, zegt ze.

Onderzoek toont aan dat sporten ook kan helpen ontstekingveroorzakende cytokinen te verminderen bij mensen die van kanker zijn genezen. Een onderzoek in 2019 uit het vakblad Brain, Behavior, and Immunity toont aan dat een combinatie van conditie- en weerstandstraining kan helpen de ontstekingveroorzakende genetische markers te verminderen in mensen die genezen zijn van prostaat- en borstkanker. Dit is vanwege een verhoogde hoeveelheid van lymfocyten, waaronder naturalkillercellen, ofwel NK-cellen.