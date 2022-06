Helpt lichaamsbeweging je cholesterol te verlagen?

Cholesterol is een vettige substantie die in je lichaamscellen voorkomt. Je lichaam maakt zelf cholesterol aan. Maar cholesterol zit ook in voedingsmiddelen. Vooral in dierlijk voedsel, zoals eieren, vlees en zuivel.



Je lichaam heeft cholesterol nodig om goed te kunnen functioneren. Cholesterol is bijvoorbeeld nodig voor het aanmaken van vitamine D en bepaalde hormonen. Ook helpt het bij de vorming van galzouten, die bijdragen aan een goede spijsvertering. Maar te veel cholesterol in je voeding kan slecht zijn voor je gezondheid.



Te veel cholesterol in je bloed kan in combinatie met andere stoffen leiden tot plaquevorming tegen de wanden van de slagaders. Door de vorming van plaque — ook wel atherosclerose genoemd — kunnen de bloedvaten vernauwen of dichtslibben. Dit verhoogt de kans op een hartaanval of beroerte.



Er zijn drie soorten cholesterol:

HDL-cholesterol (high-density lipoprotein) helpt het lichaam om een teveel aan cholesterol op te ruimen. Dit wordt ook wel het 'goede' cholesterol genoemd.

(low-density lipoprotein) kan tot plaquevorming in je slagaders leiden. Dit wordt vaak aangeduid als het 'slechte' cholesterol.

(very low-density lipoprotein) vervoert triglyceriden en kan ook plaque veroorzaken. VLDL wordt daarom ook als 'slecht' cholesterol beschouwd.

Een hoog cholesterolgehalte (dyslipidemie) kan erfelijk zijn. Maar het kan ook veroorzaakt worden door leefstijlfactoren, zoals een dieet dat rijk is aan verzadigde vetzuren, weinig lichaamsbeweging of roken. Zo kan met name roken of een zittende leefstijl het (goede) HDL-cholesterol verminderen, waardoor het (slechte) LDL-cholesterol de kans krijgt om toe te nemen. En HDL-cholesterol is nu juist nodig om het (slechte) LDL-cholesterol uit je lichaam te verwijderen.