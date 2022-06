Hoe vaak heb je al geprobeerd te stoppen met het drinken van frisdrank, om minder lang met een scherm voor je neus te zitten of niet meer in slaap te vallen voor de tv? Hoe boos was je steeds op jezelf als dat mislukte?



Als je antwoorden respectievelijk 'vaak' en 'heel erg' zijn, is het tijd voor een totaal nieuwe aanpak om slechte gewoonten te lijf te gaan.



"Je kunt jezelf niet dwingen slecht gedrag te veranderen", aldus Wendy Wood, hoogleraar psychologie en business aan de Universiteit van Southern California. Ze doet al tientallen jaren onderzoek naar hoe gewoonten ontstaan en veranderen. (Ze heeft er zelfs een boek over geschreven:'Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick' ). Je zelfcontrole en wilskracht worden onvermijdelijk minder. Om negatieve patronen te doorbreken, moet je volgens Wood op zoek gaan naar de bron en je brein 'herprogrammeren'.



Of de gewoonte nu kettingroken is of regelmatig naar de sportschool gaan, voor ons brein werken ze hetzelfde, aldus Judson Brewer, Md, PhD, hoofd onderzoek en innovatie bij het Brown University Mindfulness Center en schrijver van 'The Craving Mind'. "Iets in je hoofd zet je aan om je op een bepaalde manier te gedragen en dat gedrag roept een beloning op in je brein", aldus Brewer. Je bereidt je voor op een vergadering of les in de middag (trigger), drinkt een glas frisdrank (gedrag), krijgt een suikerpiek (beloning). Dat gebeurt vaak zonder dat je er bij nadenkt.



43 procent van de handelingen die je dagelijks verricht, zijn in feite gewoonten en gaan onbewust, aldus Wood. Handelen op de automatische piloot is fantastisch voor goede gewoonten maar vrij slecht voor de dingen die je liever niet wilt doen. Als je bewuster wilt handelen en de oorzaak van het probleem wil aanpakken in plaats van jezelf het leven zuur te maken, volg je dit vijfstappenplan.