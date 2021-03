Vier tips voor trainingen met een weerstandsband

Weerstandsbanden zetten je spieren langer aan het werk

Om spanning te creëren, die vergelijkbaar is met gewicht, stretch je de band gewoon verder uit. Hoe verder je de band stretcht, hoe meer spanning die biedt. In tegenstelling tot losse gewichten biedt de band de hele herhaling spanning waardoor je spieren langer moeten werken, zegt Zeena Hernandez, fysiotherapeut en de eigenaresse van Good Reps Physical Therapy in New York.



Ze neemt biceps curls als voorbeeld: als je die met een paar dumbbells zou doen, dan werken je spieren als je de dumbbells omhoog tilt, maar pauzeren ze even als je ze laat zakken en vlak voor je volgende herhaling. Als je de curls daarentegen met weerstandsbanden onder je voeten doet, met het uiteinde van de band in elke hand, dan blijft er de hele herhaling spanning op de spieren van je bovenarmen omdat je constant tegen de zwaartekracht moet vechten zodat de band niet uit je handen glipt.



Je core moet nog harder aan het werk

Zelfs als je denkt dat je je richt op je benen, dan laten weerstandsbanden je core extra werken. "De band moet de hele oefening onder controle worden gehouden en daardoor worden alle stabiliserende spieren in je core meer aan het werk gezet dan met dumbbells", zegt Nike Master Trainer Flor Beckmann. Afhankelijk van je beweging, worden ook hele kleine, niet gebruikte spieren in je boven- en onderlichaam aangesproken om de controle te behouden.



Ze kunnen in elke routine worden opgenomen

Weerstandsbanden kunnen je ook helpen om na een blessure kracht op te bouwen zonder dat de spieren worden overbelast, zegt Hernandez. En sommige (vooral de erg stretchende, lange ten opzichte van de strakkere 'mini-weerstandsbanden', de banden die minder dan 30 cm breed zijn) zijn ideaal voor het vergroten van de mobiliteit en balans, voegt Beckmann toe. Ze zijn ook een handig hulpmiddel om uitdagendere oefeningen onder de knie te krijgen, zoals pull-ups en pistol squats, zegt Beckmann, omdat ze je daarbij helpen. (Even snel zoeken op Google naar 'Banded ____' laat je zien hoe. Zoek naar instructies van een gecertificeerde trainer of fysiotherapeut.)



Natuurlijk moet je weerstandsbanden wel op de goede manier gebruiken om er echt van te gaan houden. Begin hier: