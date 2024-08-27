Hou je rugzak licht met deze essentials van Nike

Of je nu een paar kilometer naar de camping loopt of een meerdaagse trektocht maakt, het gewicht van je rugzak kan er een plezierige of juist pijnlijke ervaring van maken. Uit onderzoek blijkt ook dat de plaatsing en belasting van je rugzak bepaalt welke spieren je activeert en hoe goed je beweegt tijdens het lopen.

Gezien het belang van een goed passende en ingepakte rugzak, moet je dus ultralichte items uitkiezen voor je wandelavontuur. Hier horen ook kleding en wandelschoenen bij. Bekijk hieronder de beste lichte wandelgear van Nike, van hoofd tot teen.