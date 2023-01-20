Ontdek deze vijf warme Nike hoodies voor winters weer

Voor een robuuste Nike hoodie, gemaakt met technologie om je warm te houden, kies je voor een Nike Therma-FIT ADV hoodie. De innovatieve materialen in deze kleding bieden warmteregulerende voordelen om de lichaamswarmte vast te houden zonder dat je het te warm krijgt.

Tal van hoodies bevatten Nike Therma-FIT ADV technologie, van cropped fleecehoodies met een aansluitende zoom tot premium trainingsitems met een rits aan de zijkant voor aanpasbare ventilatie. Ongeacht het item, elke hoodie in deze collectie is bedoeld om je warm te houden.

Atleten die duurzaam willen shoppen, kunnen kiezen voor een Nike Forward hoodie. Deze sweatshirts bevatten warmteregulerende Nike Therma-FIT ADV technologie, en zijn bovendien de nieuwste kledinginnovatie van Nike.

Nike Forward is gebaseerd op een efficiënt 'needle punching'-proces in plaats van op knit- en weefprocessen. Dit resulteert in comfortabele, zachte en isolerende kleding van gerecyclede materialen. De eerste collectie leidt tot gemiddeld 75% minder CO2-uitstoot dan standaard knit materialen.