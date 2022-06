Hoe kies je zonbeschermende kleding

Hoewel iedere atleet het prettig vindt om zich op te warmen in de zon, weet een slimme atleet ook dat UV-licht schadelijk is.Blootstelling aan UV-straling van de zon beschadigt het DNA in je huidcellen, wat kan leiden tot voortijdige veroudering en huidkanker.Als je er ook ver in de toekomst nog op je best wilt uitzien en wilt genieten van buitenactiviteiten, is de beste manier om jezelf te beschermen met de juiste kleding.

De Skin Cancer Foundation raadt aan beschermende kleding te dragen tegen de zon en geeft producten die beschermen ook een aanbevelingsstempel.Dit is wat je moet weten over het kiezen van de juiste kleding voor je volgende avontuur in de volle zon.