Tips om je honkbalpet te wassen

Drie eenvoudige manieren om een honkbalpet te wassen
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Bekijk deze eenvoudige manieren om je honkbalpetten schoon en fris te houden.
Of je nu een headgearfan bent die hoofddeksels in allerlei stijlen heeft of iemand met maar één favoriete soort, de meeste eigenaren hebben waarschijnlijk minimaal één honkbalpet in hun kledingkast.
Een honkbalpet is niet alleen een populaire stijl, maar ook heel veelzijdig. Zo kun je een hoofddeksel zoeken voor tegen de zon, om een bad hair day te verbloemen, of om zweet weg te voeren tijdens een wandeling — een honkbalpet is een betrouwbaar accessoire om in al deze situaties bij de hand te hebben. Zelfs als je niet aan sport doet, kan een honkbalpet vrijwel elke outfit afmaken als je een rondje gaat hardlopen of een andere buitenactiviteit gaat doen.
En om zo lang mogelijk plezier van je honkbalpet te hebben, kun je deze nuttige tips bekijken om hem schoon en vrij van geurtjes te houden.
Waarom je je honkbalpet moet wassen
Als je iets de hele tijd draagt, ontkom je er niet aan dat het vies wordt, vooral als je regelmatig sport tijdens het dragen van een pet. Van zweetvlekken tot vuil, je honkbalpet heeft na verloop van tijd een grondige reinigingsbeurt nodig — inclusief de klep!
Het goede nieuws is: een honkbalpet is relatief makkelijk schoon te maken. Je kunt dit het beste om de paar weken doen.
Bekijk voordat je de pet schoonmaakt eerst de klep
Voordat je jouw honkbalpet schoonmaakt, moet je eerst weten van welk materiaal de klep is gemaakt. Liefhebbers van vintage, let op: petten die zijn gemaakt vóór 1983 hebben meestal een kartonnen klep. Twijfel je? Klop dan even op de klep met je vinger. Als het inzetstuk gemaakt is van karton, hoor je een beetje een hol geluid als je op de klep tikt of klopt.
Was je een pet met een kartonnen klep, dompel hem dan niet onder water, want het vocht zal de klep permanent beschadigen. Tip van de pro's: petten met een kartonnen klep, en dat zijn doorgaans de petten die in of vóór de jaren 80 werden gemaakt, mag je niet wassen.
De meeste honkbalpetten die later zijn gemaakt, hebben meestal een kunststof inzetstuk in de klep. Dat betekent dat ze langer meegaan en meestal ook machinewasbaar zijn. Je kunt ze met vrijwel elke methode wassen. Lees wel eerst het etiket om te kijken of er speciale instructies zijn. Dit geldt vooral wanneer de pet grotendeels van leer of suède is gemaakt.
Lees vooral ook Schoonmaaktips voor suède schoenen!
Hier volgen drie manieren om een textiel bedekte honkbalpet met een kunststof inzetstuk in de klep schoon te maken.
Methode 1: was de honkbalpet op de hand
Andere methoden werken ook, maar de beste manier is waarschijnlijk om je honkbalpet gewoon op de hand te wassen. Zo weet je zeker dat de pet zijn vorm en kleur behoudt.
Wassen op de hand is redelijk makkelijk, maar kan wat langer duren. Dit zijn de stappen:
- Ten eerste: gebruik altijd koud water. Vul een schone wasbak of emmer met water en voeg één eetlepel wasmiddel zonder bleekmiddel toe.
- Doop de pet even in de emmer om hem nat te maken en haal hem er daarna uit.
- Behandel zichtbare vlekken door reinigingsmiddel op de vlek te doen en deze voorzichtig te poetsen met een tandenborstel. Wasmiddel werkt, maar je kunt met verschillende reinigingsmiddelen experimenteren, afhankelijk van het type vlek.
- Doe de pet daarna terug in de emmer en laat hem een paar uur weken. Controleer de pet halverwege om te kijken hoe hij eruitziet, en voer eventueel een tweede vlekbehandeling uit.
- Spoel de pet na het weken grondig af met warm water.
- Dep de pet met een handdoek om overtollig water te verwijderen. Doe dit voorzichtig, zodat de vorm van de pet behouden blijft.
- Stop een opgerolde handdoek in de pet om de vorm te behouden en laat de pet zo aan de lucht drogen. De pet kan gaan druipen, dus zorg ervoor dat de plek rondom de pet nat mag worden.
Methode 2: gooi hem in de wasmachine
Als je geen tijd hebt om je honkbalpetten op de hand te wassen, kun je ze in de wasmachine gooien. Geen zorgen, je kunt je honkbalpetten in de machine wassen zonder dat ze beschadigd raken. Maak je je zorgen over de materialen of de kleuren, dan is op de hand wassen bijna altijd de veiligere keuze.
Zo was je een honkbalpet in een wasmachine:
- Stop je honkbalpet in een kussensloop of herbruikbare mesh waszak om hem te beschermen.
- Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddel.
- Was je de pet samen met andere was, doe er dan niet te veel kleding bij.
- Stel de machine in op een koudwaterprogramma met een laag toerental.
Stop de honkbalpet niet in de droger, maar laat hem aan de lucht drogen. Drogers kunnen te heet worden, waardoor de pet zijn vorm verliest en zelfs kan krimpen. Je kunt in dit geval ook een opgerolde handdoek gebruiken tijdens het drogen.
Methode 3: doe hem in de vaatwasser
Deze methode is beter om meerdere petten tegelijk te wassen. Je kunt op het bovenste rek zoveel petten leggen als er maar in passen. Zorg ervoor dat er geen vaat in de vaatwasser zit.
Als je de petten in de vaatwasser hebt gedaan:
- Vul het zeepbakje op dezelfde manier als dat je normaal doet met het wassen van de vaat. Probeer echter een vaatwasmiddel zonder bleekmiddel of agressieve chemicaliën te gebruiken, want dat is beter voor je pet.
- Als je de watertemperatuur kunt regelen, stel deze dan in op een warme of koele instelling. Draai een lichte wascyclus.
- Selecteer niet drogen of drogen op een lage temperatuur.
Je honkbalpet moet nog een beetje nat aanvoelen als hij uit de vaatwasser komt. Laat de honkbalpet aan de lucht verder drogen. Maak je je zorgen dat je pet zijn vorm verliest in de vaatwasser? Koop dan een 'cap washer' om de klep en de pet zelf te beschermen.
Waar het op neerkomt
Als je op de juiste manier wast en droogt, krijg je een schone honkbalpet, ongeacht de methode. Het belangrijkste om te onthouden is dat je een mild wasmiddel en niet te heet water moet gebruiken (en dat is hetzelfde advies dat je moet volgen voor het schoonmaken van schoenen!). Als je een van de bovenstaande methoden regelmatig uitvoert, heb je langer plezier van je geliefde honkbalpetten.
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