Tips om je honkbalpet te wassen

Voordat je jouw honkbalpet schoonmaakt, moet je eerst weten van welk materiaal de klep is gemaakt. Liefhebbers van vintage, let op: petten die zijn gemaakt vóór 1983 hebben meestal een kartonnen klep. Twijfel je? Klop dan even op de klep met je vinger. Als het inzetstuk gemaakt is van karton, hoor je een beetje een hol geluid als je op de klep tikt of klopt.

Was je een pet met een kartonnen klep, dompel hem dan niet onder water, want het vocht zal de klep permanent beschadigen. Tip van de pro's: petten met een kartonnen klep, en dat zijn doorgaans de petten die in of vóór de jaren 80 werden gemaakt, mag je niet wassen.

De meeste honkbalpetten die later zijn gemaakt, hebben meestal een kunststof inzetstuk in de klep. Dat betekent dat ze langer meegaan en meestal ook machinewasbaar zijn. Je kunt ze met vrijwel elke methode wassen. Lees wel eerst het etiket om te kijken of er speciale instructies zijn. Dit geldt vooral wanneer de pet grotendeels van leer of suède is gemaakt.

Hier volgen drie manieren om een textiel bedekte honkbalpet met een kunststof inzetstuk in de klep schoon te maken.