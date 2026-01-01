Herenpetten: klaar voor alle weersomstandigheden
Regen of zon? Met onze petten voor heren staat niks je in de weg om je doelen na te jagen. We hebben modellen die je drooghouden bij nat weer en extra bescherming geven tegen de zon. Of je nu een neutrale herenpet wil die overal bij past of een stoere kleur om je persoonlijke stijl te accentueren, er is keuze genoeg. Met de iconische Nike Swoosh als finishing touch zijn onze herenpetten niet alleen praktisch, maar ook een symbool van onze sportieve geschiedenis.
Comfortabele pasvorm
Wil je een pet voor heren die goed op z'n plaats blijft zitten? Kies er dan een met een nauwsluitende pasvorm. De flexibele Nike AeroBill technologie combineert ademend vermogen met vochtafvoerend comfort, voor zo min mogelijk afleiding. Elastische sluitingen met SwooshFlex rekken mee voor een perfecte pasvorm. We hebben ook petten met een losse, moderne pasvorm en diepte. Houd je het liever klassiek? Kies dan voor een pet met een gebogen klep. Herenpetten met het metalen Jumpman logo zorgen voor die kenmerkende, casual Jordan stijl. En tennis- en golfpetten met zes verstevigde vlakken zijn ideaal voor in het clubhuis.
Voor langdurig gebruik
Wanneer het op de materialen aankomt, leveren we niet in op kwaliteit. Onze herenpetten zijn gemaakt van premium stoffen die lang meegaan. We hebben zachte, luchtige katoenen modellen voor dagelijks gebruik. En herenpetten van slijtvaste polyestermixen voor activiteiten met een hoge intensiteit. Natuurlijk moet een pet gewoon comfortabel zitten. Daarom voelen de materialen glad en licht aan, ideaal om elke dag te dragen. Voor extra flexibiliteit zijn er petten met four-way stretch.
Luchtige ontwerpen met ademend vermogen
Door de ventilatiegaatjes aan de bovenkant van onze petten voor heren kan de warmte ontsnappen wanneer de temperatuur stijgt. Mesh vlakken geven nog meer ademend vermogen. Door de makkelijk schoon te maken stoffen ziet je pet er langer fris uit. We hebben ontwerpen met Nike Dri-FIT technologie, die het vocht afvoert en gelijkmatig verdeelt over het oppervlak. Zo kan het sneller verdampen en blijf jij fris en comfortabel. Er zijn ook petten met Nike Dri-FIT ADV technologie. Die combineert een vochtafvoerende stof met geavanceerde functies, waardoor jij de controle behoudt.
Vind de perfecte herenpet
Van casual truckerpetten met een verstelbare band tot gestroomlijnde snapbacks met merkdetails: onze petten voor heren combineren comfort met innovatie. Houd het klassiek met een halfhoog model voor elke dag. Met een klittenbandsluiting aan de achterkant pas je de pasvorm gemakkelijk aan. We hebben ook herenpetten met metalen gespen die je naar wens kunt verschuiven. Is het bandje te lang, dan stop je het gemakkelijk weg in de zweetband, voor een strakke look. Er zijn ook ontwerpen met geborduurde gaatjes en perforaties bovenaan en in de zweetband, voor extra ventilatie.
Ga met ons op reis
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor een pet voor heren met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding en accessoires met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.