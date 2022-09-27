Tips om 's nachts op natuurlijke wijze beter te slapen, volgens experts

Wat je eet heeft invloed op hoe je slaapt, en om die reden adviseert Amy Shapiro, arts en erkend diëtist om bepaalde ontspanning in de hand werkende voedingsproducten vaker rond bedtijd te eten.

Walnoten: noten, en dan vooral amandelen en walnoten, zijn volgens haar ideaal om beter te slapen. De reden: "Walnoten zijn een van de beste bronnen van melatonine, het slaaphormoon", vertelt ze. Shapiro legt uit dat deze specifieke notensoort een goede bron is van het alfa-linoleenzuur (ALA), een veelvoorkomend omega-3-vetzuur. Het lichaam zet de ALA uit de noot om in twee belangrijke omega-3-vetzuren: docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA).

"DHA kan de productie van serotonine verhogen, waardoor je in slaap wordt gesust", vertelt ze. Om er het meeste uit te halen, kun je het beste een half uur tot een uur voordat je gaat slapen acht tot tien walnoten eten (dus ongeveer een handjevol). Dit komt zo'n beetje neer op één portie walnoten. Als je er minder van neemt, is het effect volgens haar minder duidelijk.

Amandelen: ook amandelen bevatten veel melatonine, en daarnaast een belangrijk mineraal: magnesium.

"[Dat] is een voedingsstof die onze spieren en ons zenuwstelsel tot rust brengt, ontstekingen vermindert en daardoor de slaapkwaliteit verbetert", aldus Shapiro. Met zo'n 30 gram amandelen (ongeveer 23 stuks) kom je al aan 19 procent van je dagelijkse behoefte aan magnesium, voegt ze eraan toe. Daarom kan het bijdragen aan een betere nachtrust als je een half uur tot een uur voor het slapen gaan amandelen eet.

Kiwi: heb je een notenallergie, of hou je niet van amandelen of walnoten, dan adviseert Shapiro om kiwi te kiezen als avondsnack.

"Een kiwi bevat 71 procent van je dagelijkse portie vitamine C en is rijk aan carotenoïden", legt ze uit. "Beide zijn krachtige antioxidanten, en antioxidanten verminderen ontstekingen en bevorderen om die reden je slaapkwaliteit."

Ze verwijst naar een vier weken durend onderzoek uit 2011 waarin werd aangetoond dat een uur voor het slapengaan twee kiwi's eten ertoe leidde dat de deelnemers 42 procent sneller in slaap vielen dan wanneer ze een uur voor het slapen niets meer aten.