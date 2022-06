Je trainingen en menstruatiecyclus synchroniseren. Nooitgestelde vragen

We gaan even terug naar het bijhouden van je menstruatiecyclus: waarom dat handig is en hoe je dat aanpakt.

Welke dag?

Wie kan meteen noemen wat de eerste dag van de laatste menstruatie was? En dan hebben we het nog niet eens over weten wanneer het midden van je cyclus viel. Er zijn maar weinig mensen die dat bijhouden. We hebben daarom vaak alleen een ruwe schatting van het verloop van onze cyclus. Elk lichaam is anders en menstruatiecycli verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk van factoren als leeftijd, gezondheid, genen, gedrag, BMI en anticonceptiegebruik. We hebben bepaalde perioden voorgesteld om je training op je cyclus te kunnen aanpassen, maar die zijn alleen bedoeld als richtlijn. Je cyclus kan bijvoorbeeld 25 of 30 dagen duren, of zeer onregelmatig zijn. Je kunt de cyclus dan toch bijhouden.

Zo hou je je cyclus bij

Er zijn veel goede redenen om je menstruatiecyclus in kaart te brengen. Het kan je zelfvertrouwen geven als je weet wanneer je volgende menstruatie eraan komt en helpen de patronen binnen je cyclus beter te begrijpen. Als je je moe of lusteloos voelt, kun je op basis van je cyclus denken: 'Ah, logisch, mijn hormonen gaan alle kanten op'. Dat kan je helpen beter om te gaan met je energievoorraad en je stemming. Ook kan het bijhouden van je cyclus inzicht geven in wanneer je vruchtbaar bent, wat nuttig is als je zwanger wilt worden (of juist niet).

Het hoeft niet al te technisch of ingewikkeld te zijn. Je kunt beginnen met notities op een stuk papier, of zet een ster in je agenda als je menstruatie begint. Je hebt dan alvast iets en kunt vanuit daar verder. Schrijf ook op hoe je je fysiek en mentaal voelt, zodat je inzicht krijgt in hoe je lichaam reageert op je wisselende hormoonspiegel. Met een speciale menstruatie-app en een basale temperatuurmeting kun je er ook goed achterkomen wanneer je ovuleert. Meet elke ochtend voor het opstaan je temperatuur. Zie je die licht stijgen, dan is je eisprong net geweest. Na een paar maanden ontdek je waarschijnlijk een patroon waardoor je kunt berekenen wanneer je vruchtbare periode is.