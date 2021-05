Mijn vader was de grote afwezige in mijn leven. En toen ik in mijn eentje ging studeren, kwamen al die gevoelens van afwijzing en verlating die ik als kind had gevoeld weer helemaal terug. Ik begon superhard te trainen om die gevoelens op afstand te houden. Ik kreeg al snel een overbelastingsblessure in mijn voet en kon niet meer trainen. Toen brak ik een bot in mijn voet. Toen kreeg ik hartproblemen.



Het was een hele donkere tijd.



Gelukkig had ik mijn coach. Dankzij haar ben ik bij een sportpsycholoog terecht gekomen die me leerde hoe ik door alle problemen heen kon laveren. Ik leerde dat we allemaal impulsen hebben die ons in verschillende richtingen trekken, soms positief en soms negatief. Maar door te oefenen leren we kiezen welke richting we op willen. We kunnen ervoor kiezen om een positieve houding te hebben en hard te werken.



Ik denk dat een sportpsycholoog voor jou ook een uitkomst kan zijn, omdat ik me afvraag of jouw situatie, ver weg van je familie, ook bepaalde problemen oproept waar je je misschien voor verstopt.



Iets weerhoudt je ervan om weer te gaan voetballen. Je bent het jezelf verschuldigd om uit te zoeken wat dit is. Zodra je dit hebt uitgezocht, kun je weer van jezelf gaan houden en in alles wat je doet alles geven wat je hebt.



Ik heb het gevoel dat je er diep in je hart dankbaar voor bent dat je kan studeren en in het voetbalteam zit. Luister daarom naar die stem en laat je erdoor leiden.



Coach Fargas