Hoe je stopt met jezelf met anderen te vergelijken in de sportschool

Vraag het de coach: hoe stop ik mijzelf te vergelijken met een fitte vriendin?
Coaching
Een sportschoolganger wil dezelfde strakke resultaten als haar vriendin, maar volgens Joni Taylor kun je niet weten wat de ander daar allemaal voor doet.
'Vraag het de coach' is een column met tips om mentale obstakels te overwinnen.
V:
Beste coach,
Ik heb altijd aan fitness gedaan. Momenteel doe ik mee aan een online reeks uitdagende HIIT-lessen, ik loop een paar keer per week hard en ik doe bijna elke ochtend yoga. Ook eet ik al een tijdje meer plantaardig. Ik voel me over het algemeen goed bij mijn routine. Maar een goede vriendin van me is onlangs begonnen met gewichtheffen en heeft haar dieet een beetje aangepast, en haar lichaam ziet er plotseling superstrak uit. Ik zou blij voor haar moeten zijn, toch? Maar ik voel me eerder boos. Ze is eigenlijk altijd best lui geweest, en het voelt oneerlijk dat ik al veel langer train en nog steeds niet zulke resultaten behaal. Het begint een obsessie te worden. Ik denk aan HAAR routine als ik train, en aan HAAR dieet als ik boodschappen doe. En ik begin echt een hekel aan mezelf te krijgen omdat ik niet blij voor haar ben. Hoe krijg ik mezelf weer op de rit en kom ik uit deze vicieuze cirkel?
Oordelend en jaloers
24-jarige sportschoolganger
A:
Ik waardeer je eerlijkheid. Het kan moeilijk zijn om zulke gevoelens toe te geven. En ik heb het zelf ook meegemaakt, Oordelend en jaloers.
Soms zie ik iemand op de loopband naast mij het tempo opvoeren, en plotseling doe ik dat zelf ook; ik druk op die knop terwijl ik mijn tempo net daarvoor prima vond.
Dan heb ik plotseling door wat er gebeurt en zeg ik tegen mezelf: "Oké, wat doe je? Je kent deze persoon niet. Je bent hier voor de vierde dag op een rij, dus ja, zij kan de snelheid een beetje opvoeren." Ik moet de knop in m'n hoofd omzetten zodat ik doe wat goed is voor mij en mijn lichaam en me niet bezighoud met wat er naast me gebeurt.
En ik heb het ook andersom ervaren. Er zijn mensen geweest die tegen me zeiden: "Ik haat je om je armen!" omdat ze wisten dat ik niet met gewichten hoefde te trainen om ze mooi strak te krijgen. Het is genetisch. Het is niet mijn verdienste, maar ondanks dat zijn ze jaloers.
Jouw gevoelens zijn normaal. Je moet je er op dat moment gewoon bewust van zijn, even diep ademhalen en jezelf aan een paar dingen herinneren.
We hebben de neiging om te streng voor onszelf te zijn.
Ten eerste: als je denkt dat het voor haar makkelijker is, bedenk dan dat dat slechts een theorie is. Je weet niet hoe hard ze traint of wat ze precies eet. Misschien staat ze wel elke ochtend twee uur eerder op om te trainen. Misschien heeft ze al wel een halfjaar geen alcohol gedronken.
Het is een feit dat ieder lichaam anders reageert op dezelfde activiteiten. Ik heb een vriendin die niet veel traint, maar als ze wil afvallen doet ze dat in no-time. Het kan zijn dat je vriendin, die misschien niet zo ijverig is als jij, een type spijsvertering heeft waarbij ze relatief makkelijk, zoals jij het noemt, een 'superstrak lichaam' krijgt.
Maar het kan ook best zijn dat ze in de 'wittebroodsweken' van een nieuwe work-out zit, waarbij je meestal veel resultaat ziet. Als je met een nieuwe routine begint, moet je lichaam heel hard werken om dit bij te benen en verbrandt het dus meer calorieën en gebruikt het meer spieren voordat het uiteindelijk efficiënter wordt en zich aan de oefening aanpast.
Ik heb zo'n periode een tijdje geleden zelf ervaren. Ik had niet lang daarvoor een kind gekregen en probeerde weer terug te komen op mijn ideale gewicht, maar kon vanwege de lockdown niet naar de sportschool. Dus ik pakte er een oude HIIT-dvd (en mijn oude dvd-speler!) bij die ik al 15 jaar niet gedaan had. En puur door dit soort work-outs te doen, was ik die kilo's veel sneller kwijt dan als ik gewoon mijn gebruikelijke routine had opgepakt.
Je kunt ook iets nieuws doen en kijken wat er gebeurt. Doe dit alleen als je echt ontevreden bent met je work-outroutine. Want het klinkt alsof je veel hebt nagedacht over wat voor jou werkt. Je maakt een gedisciplineerde en kundige indruk. En we zijn geneigd om te streng voor onszelf te zijn. Dus geef dat alleen op als je dat echt wilt. Dat je niet op je vriendin lijkt, betekent niet dat je gefaald hebt.
Maar als je besluit dat je je work-out niet leuk meer vindt — je hebt moeite om gemotiveerd te blijven en je ziet elke dag tegen je work-out op — moet je deze absoluut aanpassen. Het kan zijn dat je tegenzin voortkomt uit het feit dat je niet geniet van het proces.
Hoe dan ook, neem de tijd om na te denken over je motivatie voor sporten en gezond eten. Train je om een bepaald uiterlijk te krijgen? Voor mij persoonlijk is dat niet genoeg om het vol te houden. Trainen maakt een enorm groot deel uit van de zorg voor mezelf. Het werkt ontstressend, houdt me mentaal scherp en ik weet dat het me gezond houdt naarmate ik ouder word. Het zorgt ervoor dat ik gemotiveerd blijf en gefocust ben op mezelf, elke dag weer.
... Als je moeite hebt om gemotiveerd te blijven en je ziet elke dag tegen je work-out op — moet je hier absoluut verandering in brengen.
Als je eenmaal hebt ingezoomd op waarom je eigenlijk traint, zal het makkelijker zijn om waardering te hebben voor je eigen inzet, hoe hard je werkt en hoe sterk je bent geworden. En daardoor krijg je het zelfvertrouwen om te zeggen: "oké, ik doe mijn ding, anderen doen hun ding, en er is genoeg taart voor iedereen!" Misschien kun je zelfs blij zijn voor je vriendin — en zo'n gevoel is al een beloning op zich.
Coach Taylor
Joni Taylor is de hoofdcoach van het damesbasketbalteam aan de University of Georgia. In 2016 werd ze uitgeroepen tot Spalding Maggie Dixon NCAA Division I National Rookie Coach of the Year. Tijdens haar indrukwekkende carrière coachte ze bij LSU, Alabama, Louisiana Tech en Troy University. Ze was een van de sterspelers van de University of Alabama en met 716 punten, 555 rebounds en 103 blocks staat ze vierde op de ranglijst aller tijden van de school. Ze heeft de Tide naar twee NCAA-toernooien en twee WNIT's geleid. Tyler heeft verschillende prijzen gewonnen voor haar inzet voor de gemeenschap.
Stuur een mail naar askthecoach@nike.com met een vraag over hoe je je mindset op het gebied van sport of fitness kunt verbeteren.
Illustratie: Harrison Freeman
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