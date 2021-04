Hoe je stopt met jezelf met anderen te vergelijken in de sportschool

Maar het kan ook best zijn dat ze in de 'wittebroodsweken' van een nieuwe work-out zit, waarbij je meestal veel resultaat ziet. Als je met een nieuwe routine begint, moet je lichaam heel hard werken om dit bij te benen en verbrandt het dus meer calorieën en gebruikt het meer spieren voordat het uiteindelijk efficiënter wordt en zich aan de oefening aanpast.



Ik heb zo'n periode een tijdje geleden zelf ervaren. Ik had niet lang daarvoor een kind gekregen en probeerde weer terug te komen op mijn ideale gewicht, maar kon vanwege de lockdown niet naar de sportschool. Dus ik pakte er een oude HIIT-dvd (en mijn oude dvd-speler!) bij die ik al 15 jaar niet gedaan had. En puur door dit soort work-outs te doen, was ik die kilo's veel sneller kwijt dan als ik gewoon mijn gebruikelijke routine had opgepakt.



Je kunt ook iets nieuws doen en kijken wat er gebeurt. Doe dit alleen als je echt ontevreden bent met je work-outroutine. Want het klinkt alsof je veel hebt nagedacht over wat voor jou werkt. Je maakt een gedisciplineerde en kundige indruk. En we zijn geneigd om te streng voor onszelf te zijn. Dus geef dat alleen op als je dat echt wilt. Dat je niet op je vriendin lijkt, betekent niet dat je gefaald hebt.



Maar als je besluit dat je je work-out niet leuk meer vindt — je hebt moeite om gemotiveerd te blijven en je ziet elke dag tegen je work-out op — moet je deze absoluut aanpassen. Het kan zijn dat je tegenzin voortkomt uit het feit dat je niet geniet van het proces.



Hoe dan ook, neem de tijd om na te denken over je motivatie voor sporten en gezond eten. Train je om een bepaald uiterlijk te krijgen? Voor mij persoonlijk is dat niet genoeg om het vol te houden. Trainen maakt een enorm groot deel uit van de zorg voor mezelf. Het werkt ontstressend, houdt me mentaal scherp en ik weet dat het me gezond houdt naarmate ik ouder word. Het zorgt ervoor dat ik gemotiveerd blijf en gefocust ben op mezelf, elke dag weer.