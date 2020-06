Omgaan met tegenslagen bij het hardlopen

03. Werk aan wat je kunt sturen

Dat je niet de run kunt doen die je wilt, betekent niet dat je je performance niet kunt verbeteren. Probeer je in plaats daarvan op een ander aspect van hardlopen te richten.



Als je kunt hardlopen (al is het maar een paar minuten), werk dan aan je houding. Let op wat je schouders, armen, heupen, knieën en voeten doen. Bevindt je kin zich vóór je borst? Zo ja, dan land je waarschijnlijk met je voeten onder je heupen. Zijn je schouders ontspannen en hangen ze laag, zodat je armen naar achteren bewegen en niet voor je lichaam langs zwaaien? Zijn je handen ontspannen en glijden ze langs je heupen? Deze controles voor je houding kunnen je helpen om zwakke punten of een verkeerde balans vast te stellen, waar je aan kunt werken als je niet hardloopt, zegt Bennett.



Als je niet naar buiten kunt om te hardlopen, probeer dan te oefenen met diepe buikademhalingen. Dit zal je helpen wanneer je weer gaat hardlopen. Diepe, gecontroleerde ademhalingen vanuit je buik zorgen ervoor dat je meer zuurstof binnenkrijgt als brandstof voor je spieren. Adem in, vul je buik en laat je buik de lucht weer eruit duwen. Ontspan dan en adem een paar tellen uit. Probeer dit een paar minuten te herhalen. Deze diepe ademhalingen helpen ook om je hartslag te vertragen en rustiger te worden wanneer het moeilijk wordt — tijdens een run of in je leven.



04. Vier de kleine overwinningen

Hardlopen gaat niet alleen om de snelste tijden of langste afstanden. Stel kleine doelen en beloon jezelf als je ze bereikt.



Door nieuwe criteria voor succes te bepalen, kun je dat wat je uit hardlopen haalt in perspectief plaatsen, waardoor je er nog meer plezier aan beleeft.



05. Richt je op de lange termijn

Laten we eerlijk zijn; soms kan een trainingsschema compleet in de war worden geschopt. In plaats van stil te staan bij de tegenslag, kun je deze verandering ook als kans zien om je te richten op de lange termijn, waardoor je je training vanuit een andere invalshoek kunt benaderen. Wat je nieuwe routine ook is, blijf consistent en als dat lukt, werk dan van daaruit verder.



"Consistentie is belangrijk, maar consistentie betekent nooit constant. Bij consistentie gaat het in feite om flexibiliteit", zegt Bennett. "Als je niet 50 minuten kunt hardlopen, kun je misschien wel 15 minuten hardlopen. Als je helemaal niet kunt hardlopen, kun je misschien wat oefeningen doen, wat dansen, wandelen of in je hardloopdagboek schrijven."



Dit soort flexibiliteit zal niet alleen je conditie verbeteren, maar zal je ook mentaal betrokken houden bij de sport, zegt Bennett.



"Je hoeft niet elke dag te hardlopen om elke dag een hardloper te zijn", zegt hij. "En als je niet hardloopt, kun je nog steeds een heleboel moois ervaren dat je ook bij een run ervaart."