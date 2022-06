Omgaan met buitengesloten worden, volgens coach Courtney Banghart

"Binnen een team," vertelde ik hen, "moet je twee dingen doen. Denk na over wat je zegt, en luister oprecht." Toen deden we een rondje in de groep met wat we vonden en voelden. Iedereen gebruikte 'ik' in verwoordingen, zoals 'ik vind dat' of 'ik heb dit ervaren'. En niemand viel erbuiten. We deelden allemaal wat met elkaar, één voor één.



Bij de volgende wedstrijd knielde de helft van het team. Maar: we voelden ons alsnog verbonden met elkaar, ondanks het feit dat we er andere ideeën op nahielden. We hadden gezamenlijk een lastig gesprek gevoerd. We waren op de hoogte van elkaars achtergrond en waar we onze mening op baseerden, en lieten onze verschillen niet tussen ons in staan. Een moeilijk gesprek voeren kan een team verenigen in plaats van verdelen. Ik heb dit zo vaak meegemaakt. En ik zou willen dat ik nog meer voorbeelden kon delen, maar ik moet ook de privacy van de kleedkamers respecteren.



Dan terug naar jouw situatie. Er is duidelijk behoefte aan een goed gesprek. Maar ik ga jou niet vragen het initiatief te nemen. Dat is niet eerlijk om van een 17-jarige te vragen. En al helemaal niet als het ook nog degene betreft die op grond van ras wordt buitengesloten.



Ik raad je daarom aan om je coaches erbij te betrekken. Zij zijn er om je te steunen, zeker in een situatie als deze. Het is misschien lastig om naar hen toe te gaan en te vertellen hoe je je voelt, maar als ze goede coaches zijn, komen ze daarna voor je in actie. Voor mij geldt in elk geval dat wanneer ik zoiets te horen krijg, ik daar zo snel mogelijk iets mee wil doen.



Er is natuurlijk altijd een kans dat je coaches afwachtend blijven. Onthoud dan dit: er zijn andere teams die inclusiviteit hoger in het vaandel hebben staan. Teams waar spelers om elkaar geven en elkaar vertrouwen. En ik geloof echt dat je uiteindelijk onderdeel wordt van zo'n team. Dat verdien je.



Coach Banghart