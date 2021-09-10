Moet je je work-outs aanpassen aan je menstruatiecyclus?

Tijd om ons te oriënteren: dag 1 is de eerste dag van je menstruatie, de meest gevarieerde fase van je cyclus. Sommige vrouwen ervaren een extra dosis zelfvertrouwen — zowel de oestrogeen- als progesteronspiegel zijn in deze tijd het laagst — terwijl anderen kampen met ongesteldheidsklachten.



Als je je goed voelt, kun je op de volgende manier profiteren van deze fase:

Doe high-intensity training.

Fysiologisch bevind je je in een goede positie om jezelf te pushen, dus dit is een goed moment voor HIIT-sessies en intensieve sprints. Doe krachtoefeningen.

Pak de zware gewichten erbij. Door metabolische verschuivingen kunnen je spieren sneller herstellen van de belasting.

Niet fit? Als je ongesteldheidsklachten hebt, zoals krampen, wazig in je hoofd en buikpijn, wacht dan totdat deze verminderen. (En eet ontstekingsremmende producten met veel calcium en vitamine D en B, zoals bananen, yoghurt of groene bladgroenten, zo adviseert Sims.) Doe liever wat lichtere activiteiten:

Maak een wandeling.

Je bent misschien geneigd om je op de bank te nestelen (en doe dat ook vooral!), maar een frisse neus halen kan goed zijn voor je lichaam en geest, aldus Sims. Maak een ommetje of doe een korte run, bijvoorbeeld naar je favoriete koffietent. Door de beweging komt er endorfine vrij, de natuurlijke pijnstiller van je lichaam. Focus op rustige bewegingen.

Je bloedcirculatie verhogen kan helpen om pijn te verlichten. Dat doe je bijvoorbeeld met yoga. Ga voor een rustiger type yoga, zoals yin of hatha. En vul dit aan met eenvoudige, motiverende mantra's om je lichaam en geest nieuwe energie te geven.

Hoe je je ook voelt, gebruik deze tijd om slaap in te halen. Je lichaamstemperatuur is lager, waardoor je natuurlijke slaapritme versterkt wordt, zegt Sims. (Pak een kruik of warmtekussen als je door krampen moeilijk in slaap komt.)