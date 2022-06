Training en je menstruatiecyclus. Nooitgestelde vragen

Kan ik mijn training op mijn menstruatiecyclus afstemmen als ik zwanger ben?

Tijdens je zwangerschap volgen je hormonen niet langer hun 'gewone' cyclus, maar ontstaat er een compleet andere cyclus van negen maanden. De niveaus van die o zo belangrijke hormonen, oestrogeen en progesteron, stijgen voortdurend tijdens je zwangerschap. Trainen op het ritme van je menstruatiecyclus is dan dus niet van toepassing. In plaats daarvan pas je je training aan op je trimester. Er zijn zoveel mythes en meningen dat het lastig kan zijn om te achterhalen welke bewegingen veilig zijn als je zwanger bent. Maar elke zwangerschap is anders, zelfs voor een en dezelfde vrouw. Het is belangrijk naar je lichaam te luisteren omdat dat aangeeft wat er wel en niet kan.

Kan ik mijn training op mijn menstruatiecyclus afstemmen als ik endometriose of PCOS heb?

Endometriose en PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom) worden al decennia lang verkeerd gediagnosticeerd. Maar vrouwen krijgen beetje bij beetje de hulp die ze nodig hebben voor de pijn, zware bloedingen en onregelmatige menstruatie die ermee gepaard gaan. Let op: als deze symptomen je bekend voor komen, is het belangrijk dat je naar een arts gaat voor een officiële diagnose. Heftige of onregelmatige menstruatie (of helemaal geen menstruatie) kan verschillende oorzaken hebben, maar het is altijd belangrijk om daar met je huisarts over te praten.

Als bij jou endometriose is vastgesteld, kun je merken dat sporten de symptomen kan verminderen omdat beweging de ontstekingsremmende en antioxiderende werking van het lichaam ondersteunt. Het kan ook je stemming verbeteren. En omdat is aangetoond dat je met endometriose meer last kunt hebben van depressie en angst, is een boost voor je mentale gesteldheid net zo belangrijk.

Wil je tijdens je cyclus trainen, let dan goed op hoe je je de eerste twee tot drie maanden voelt en hoe je lichaam reageert op inspanning. Dan weet je op welke momenten je lichaam beter in staat is een hogere intensiteit aan te kunnen en op welke dagen je het rustig aan moet doen.

Kan ik mijn training op mijn menstruatiecyclus afstemmen als ik in de menopauze of overgang zit?

Dat hangt allemaal af van de fase: zit je in de perimenopauze (je lichaam ovuleert nog, maar produceert minder oestrogeen) of in de postmenopauze (je lichaam ovuleert niet meer, en je hebt geen oestrogeen en progesteron meer)? In de perimenopauze menstrueer je nog steeds, maar kan de menstruatie onregelmatiger worden en kun je op andere momenten gaan bloeden. Je kunt je cyclus echter nog steeds volgen en daarop reageren. Als je een langere cyclus hebt, duurt de fase met een lager hormoonpeil (de folliculaire fase) langer en kun je vaker met hoge intensiteit en zwaarder trainen.

Zit je in de postmenopauze (de fase nadat je 12 maanden niet meer ongesteld bent geweest), kun je je training niet meer afstemmen op je cyclus omdat je lichaam niet langer de hoge niveaus fluctuerende hormonen produceert. Je kunt wel nog steeds bijhouden hoe je je voelt en hoe je presteert tijdens je training. Dat geeft je inzicht in hoe je lichaam reageert en of je meer dagen met lage intensiteit nodig hebt tussen zware work-outs. Maar één ding moet je zeker doen: meer hersteltijd inplannen tussen die zware work-outs. Spieren veranderen door de menopauze en herstellen daardoor niet meer zo snel.

Kan ik mijn training op mijn menstruatiecyclus afstemmen als ik geen professioneel atleet ben?

Ja, absoluut. Zolang je menstrueert, kun je profiteren van alle voordelen die het heeft om je training op je menstruatiecyclus af te stemmen.