Recept voor linzensoepbowls

Voor de linzensoep:

Zet een grote soeppan op middelhoog vuur. Fruit hierin de uien in kokosolie tot ze glazig zijn. Dit duurt zo'n 5 tot 7 minuten. Doe de knoflook in de pan en fruit die tot de geuren vrij beginnen te komen. Voeg nu de wortels en zoete aardappelen toe en bak die tot ze zacht worden. Voeg de linzen en de groentebouillon toe en breng het geheel aan de kook. Voeg dan de tijm en de laurierbladen toe en draai het vuur omlaag. Laat de soep 30 minuten tot 2 uur sudderen. Voeg enkele minuten voor je de pan van het vuur haalt de kool toe aan de soep. Verdeel de soep over 5 bakken. Je kunt de soep tot 3 dagen bewaren in de koelkast of tot 2 weken in de vriezer.



Voor de garnering:

Doe alle ingrediënten in een foodprocessor en hak ze grof. Verdeel de garnering over bakken en bewaar deze samen met je soep. Serveer ze samen met een gekookt ei.