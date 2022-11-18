Veilig trainen na een keizersnede, volgens experts

Beginnen met trainen nadat je een kind hebt gekregen is niet niks, wat voor bevalling je ook had. Maar het trainen weer oppakken na een keizersnede gaat nog een stapje verder. "Je hebt een grote buikoperatie gehad en moet tegelijkertijd voor een pasgeboren baby zorgen", zegt Ann Nwabuebobekkenfysiotherapeut in Philadelphia en oprichter van Body Connect Physical Therapy.

Als je al toe bent aan wat beweging, hebben we goed nieuws voor je: uit onderzoek blijkt dat trainen na een keizersnede de pijn tijdens je herstel kan verminderen. (En ben je er nog niet aan toe? Geen probleem. Rust, herstel en je weg vinden als kersverse ouder is op dit moment het allerbelangrijkst.)

Natuurlijk moet je eerst groen licht krijgen van je verloskundige of gynaecoloog voordat je echt voluit gaat trainen, zoals een groepsles volgen of beginnen met hardlopen. Meestal kan dat weer zo'n zes tot acht weken na de bevalling. Maar dat betekent niet dat je alles weer kunt doen op sportgebied en het betekent ook niet dat je voor die tijd helemaal niks mag doen. In de volgende tips lees je hoe je op een comfortabele manier weer een beweegroutine opbouwt, voor- en nadat je groen licht krijgt.