Prijs vooruitgang

"Kids kunnen alleen tot bloei komen als we ze mentaal ondersteunen", aldus Houda.



Maar hoe doe je dat? "Door ze welgemeende complimenten te geven", aldus Houda. Als je kids prijst, is het belangrijk dat je specifiek bent over dingen waar ze controle over hebben, zoals inspanning of vastberadenheid. Dus iets zeggen in de trant van "Ik zag dat de oefening moeilijk was, maar je hield het vol", is geweldig.



Deze eerlijke en aanmoedigende woorden kunnen een groot verschil maken. Houda zegt ook dat "we vrijgevig kunnen zijn met complimenten", maar dat we ook "geduld moeten hebben" en niet meteen te veel moeten verwachten.



Ze zijn jouw kleine kampioenen, dus richt je op de kleine, positieve dingen. Zoals Houda het zegt: "Houd de moed erin en vier het leven."