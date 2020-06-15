In dit artikel laten we je zien hoe je eerlijke en positieve aanmoedigingen kunt gebruiken om je kids te motiveren om door te gaan, zelfs wanneer ze te maken krijgen met tegenslag. En waarom ze daar alleen maar beter van worden.



Wanneer kids alleen maar wat rond het huis hangen, is het belangrijk om hun fysieke activiteit en humeur op peil te houden. We hebben om die reden de ervaring en kennis gebruikt van de Made to Play commitment van Nike om je een overzicht te geven van de zes coachingtips om kids te helpen vrolijk en actief te blijven. In dit artikel richten we ons op de tip voor aanmoediging. We hebben Houda Loukili, een coach bij het Favela Street-programma in Amsterdam, gevraagd om de waarde van aanmoedigen uit te leggen.