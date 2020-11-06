Hoe je een voedseletiket leest als een diëtist

03. Controleer de ingrediënten.

Nu is het tijd om naar de lijst met ingrediënten te kijken. Omdat ingrediënten worden weergegeven op volgorde van gewicht (d.w.z. het eerst vermelde ingrediënt is het meest aanwezig in het product), zijn de eerste drie ingrediënten cruciaal. Je wilt dat er gezonde voedingsstoffen staan op die posities, zoals magere eiwitten, groenten, fruit en volkorengranen. Als er suiker in zit, moet dat lager op de lijst staan, het liefst helemaal onderaan, aldus Maciel. (Probeer het wat suiker betreft bij één bron te houden – het liefst honing, dadels of iets dergelijks – en onthoud dat alles wat het woord ‘siroop’ bevat of eindigt op ‘-ose’ een suiker is).



Hoewel er geen vast aantal ingrediënten is dat dat duidelijk aangeeft wat gezond is en wat niet, is een kortere lijst met ingrediënten altijd beter dan een lange, aldus Maciel. Hoe meer ingrediënten er in een product zitten, hoe groter de kans dat je met een verwerkt product te maken hebt, zegt hij. Recent onderzoek heeft bovendien aangetoond dat een dieet met veel en in hoge mate verwerkte voedingsstoffen in verband kan worden gebracht met te veel eten, overgewicht en een grotere kans op ziektes.



04. Kijk naar de feiten.

Als je tot hier bent gekomen, is het tijd om eens goed te kijken naar de tabel met voedingsstoffen, die begint met de portiegrootte, aldus Maciel. Dit jaar heeft de Amerikaanse FDA de portiegroottes aangepast zodat ze beter overeenkomen met wat mensen daadwerkelijk eten. Maar deze porties worden niet(!) door voedingsdeskundigen aanbevolen, aldus Maciel. Ze geven alleen weer wat een gemiddelde persoon eet en zijn bedoeld om de overige informatie over voedingsstoffen in een context te plaatsen. Als je ziet dat een portie muesli een derde cup is (41 g), en je eet gewoonlijk een hele kom, dan kun je de cijfers op het label vermenigvuldigen om te ontdekken dat je waarschijnlijk meer calorieën, vetten en suikers binnenkrijgt dan je wilt.



Je moet ook goed letten op de hoeveelheid toegevoegde suikers. Deze verschillen van de suikers die van nature aanwezig zijn in bepaalde producten, zoals fruit en melk. Ze worden toegevoegd om een product zoeter te maken. Dit getal is echt belangrijk: te veel toegevoegde suiker (meer dan 25 gram per dag voor vrouwen en 36 gram voor mannen, volgens de American Heart Association en de USDA), kan je bloedsuikerspiegel verhogen, energiedips veroorzaken en leiden tot een breed scala aan gezondheidsproblemen, zoals huidproblemen en slapeloosheid, zo blijkt uit onderzoek.