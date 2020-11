Hoe je een voedseletiket leest als een diëtist

01. Scan de voorkant.

Beschouw de voorkant van een doos of zak als reclame: het bedrijf gebruikt die ruimte om je iets te verkopen, niet om je te informeren. Hoewel veel beweringen op verpakkingen gereguleerd en strikt gedefinieerd zijn, zoals ‘biologisch’, worden er ook termen gebruikt die misleidend kunnen zijn, zoals ‘natuurlijk’ en ‘gemaakt met echte X of Y’.



Uiteraard kunnen deze claims je beïnvloeden in hoeverre jij het product ziet als iets gezonds. Maar zelfs als de claims waar zijn, hoeft dat nog niets te zeggen over de voedingswaarde. Dat was de conclusie van een onderzoek in het ‘Journal of Public Policy & Marketing’. Een product kan bijvoorbeeld weinig vet bevatten of glutenvrij zijn, maar of het ook specifiek goed is voor jou is iets waar je zelf achter moet zien te komen, mogelijk in overleg met je huisarts of diëtist. Daarnaast kunnen dergelijke etenswaren ook nog andere minder gezonde eigenschappen hebben, zoals je hieronder kunt lezen.



Onderzoekers noemen dit de ‘health halo’ (gezondheidshalo). Dit betekent dat mensen ervan uitgaat dat een gezondheidsclaim betekent dat een product goed voor je is. De waarheid is echter dat “hoe meer claims je op een voedingsproduct ziet, hoe alerter je moet zijn”, aldus Maciel. "Neem bijvoorbeeld spinazie. Daar worden weinig marketingtrucs voor gebruikt. De groente verkoopt zichzelf omdat die nou eenmaal gezond is.".



02. Controleer de claims.

Als er bijvoorbeeld op een verpakking staat dat een product veel vezels bevat, kijk dan naar de ingrediëntentabel om te zien hoeveel gram er in zit. Een 'goede bron’ van een voedingsstof bevat tenminste 10% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (voor vezels zo'n 2,5-3 gram), terwijl een ‘zeer goede bron’ wel meer dan 20% kan bevatten (5 gram of meer dus), aldus Maciel.



Kijk vervolgens op de lijst met ingrediënten wat de bron is van die vezels. Zijn ze afkomstig uit een natuurlijke voedingsbron, zoals volkorengranen, peulvruchten, fruit of groenten, of uit iets dat minder goed te herkennen is als bron van vezels, zoals psyllium of cellulose? Doe hetzelfde voor de eiwitten: zoek naar het hele, oorspronkelijke voedingsproduct, zoals doperwten in plaats ‘uit doperwten geïsoleerde proteïnes’. "Hoe natuurlijker eten is, hoe beter, omdat het vaak meer voedingsstoffen bevat per portie en minder calorieën", aldus Maciel.



Doe dat voor alle claims die je ziet. Als de rest van de verpakking ongeveer overeenkomt met wat er wordt geclaimd op de voorkant, ga dan verder met je onderzoek. Als dat niet het geval is, zet het product dan terug – dan is het bedrijf je bewust aan het misleiden.