Hoe kunnen ultralopers zo ver hardlopen?

02. Bereid je voor op het ergste.

"Om een ultramarathon uit te lopen moet je ervan uitgaan dat je op nieuwe manieren wordt uitgedaagd", aldus McRae. "Bij de honderdste kilometer kun je in een storm terechtkomen, of je moet nóg een berg op, of je bent misselijk. Die dingen kunnen gebeuren. Dus je moet je er mentaal op voorbereiden."



Een manier waarop Laney zijn mind traint om beter om te gaan met de onvermijdelijke pijn die hij zal ervaren tijdens een race is regelmatig een ijsbad nemen. "Ik vul een bad met ijswater en ga er gewoon in zitten", vertelt hij. "Na vijf minuten moet ik de strijd aangaan met alles wat mijn brein zegt: 'Ga eruit! Je moet eruit!' Maar ik blijf gewoon zitten en absorbeer het, soms wel 15 minuten. Ik laat mijn ademhaling tot rust komen. Ik bereik dan een punt waarop ik denk: 'Nee, ik voel me prima.'"



Dat betekent niet dat je jezelf in een ijslolly moet veranderen om wilskracht te kweken. Je kunt beginnen door een psychologische techniek te oefenen, genaamd 'realistisch optimisme', oftewel mentaal nagaan welke dingen er allemaal mis kunnen gaan en voor elk een noodplan bedenken. Op die manier ben je beter bestand tegen tegenslagen.



03. See it before you do it.

Zoals de meeste hardlopers doen zowel McRae als Laney een bepaalde visualisatie voor een race. "Ik maak graag een reconstructie van de route", vertelt McRae. "Als ik ga slapen, stel ik me elk deel van de route voor in mijn gedachten, waar elke heuvel is, waar de hulpstations zijn. Ik visualiseer hoe ik bij de hulpstations aankom en wat ik er precies ga doen."



Laney's aanpak is daarentegen precies wat je zou verwachten van een atleet die in ijswater gaat zitten om zijn zenuwen onder controle te houden. "Ik richt me compleet op het probleem", vertelt hij. "Ik weet dat ik het makkelijke deel niet hoef te oefenen, dus ik stel me voor dat ik het heel warm heb en heel erg dorst heb, en dat ik een zere maag heb. En dat er pas 8 kilometer verderop een hulpstation is."



Beide vormen van visualisatie hebben hetzelfde doel: hun mind voorbereiden op het verwachte en het onverwachte, zodat als de tijd daar is, hun reflexen scherper zijn en hun focus sterker. En dat kun je ook op andere dingen toepassen dan epische runs. Probeer de avond voorafgaand aan een ochtendhardlooprondje elke bocht van je route, de bries op je huid en elke song op je afspeellijst voor te stellen. Als je dan 's ochtends vertrekt, kijk dan eens of je wat sneller kunt, of er gewoon wat meer van geniet.