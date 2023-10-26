Tips om zweetvlekken uit je shirts te krijgen

Hoewel een intensieve training je lichaam en geest nieuwe energie kan geven, kan dat sporen op je sportkleding achterlaten. Door een chemische reactie tussen veel antitranspiratiemiddelen en de eiwitten in je zweet, kunnen in het materiaal van je sportshirt onder de oksels gelige vlekken komen.

Gelukkig kun je met een paar eenvoudige stappen zweetvlekken uit shirts verwijderen. Lees verder voor professionele tips van Patric Richardson, auteur van 'Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore'. Hierna legt Richardson uit hoe je in vier stappen zweetvlekken uit shirts verwijdert.

En het beste van alles? Je hebt veel van die reinigingsmiddelen misschien al bij de hand.