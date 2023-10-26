Tips om zweetvlekken uit je shirts te krijgen
Productonderhoud
Een stapsgewijze handleiding om zweetvlekken uit je sporttops en favoriete T-shirts te krijgen.
Voorraden
- Zuurstofbleekmiddel
- Vloeibare handzeep (geen schuim)
- Witte azijn
- Wasmiddel met enzymen
- Baksoda
Benodigdheden
- Borstel van paardenhaar
- Sprayflacon
- Wasmachine
Hoewel een intensieve training je lichaam en geest nieuwe energie kan geven, kan dat sporen op je sportkleding achterlaten. Door een chemische reactie tussen veel antitranspiratiemiddelen en de eiwitten in je zweet, kunnen in het materiaal van je sportshirt onder de oksels gelige vlekken komen.
Gelukkig kun je met een paar eenvoudige stappen zweetvlekken uit shirts verwijderen. Lees verder voor professionele tips van Patric Richardson, auteur van 'Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore'. Hierna legt Richardson uit hoe je in vier stappen zweetvlekken uit shirts verwijdert.
En het beste van alles? Je hebt veel van die reinigingsmiddelen misschien al bij de hand.
Tips om zweetvlekken uit je shirts te krijgen
1.Verzamel reinigingsmiddelen
Stel eerst een specifieke reinigingskit samen om zweetvlekken te verwijderen. Zoek vloeibare handzeep, witte azijn, zuurstofbleekmiddel en wasmiddel met enzymen bij elkaar. Daarmee heb je alles wat je nodig hebt om hardnekkige zweetvlekken te verwijderen.
Hoewel je een vlekverwijderaar uit de winkel kunt gebruiken, kun je die eenvoudig en goedkoop thuis maken. Je maakt een vlekverwijderaar door een sprayflacon te vullen met gelijke delen witte azijn en water. Bewaar de flacon naast je wasmachine.
Verder heb je zeep nodig die geschikt is voor het materiaal van je shirt. Tenzij je robuuste polyester shirts wilt reinigen, raadt Richardson aan geen ontvettend afwasmiddel te gebruiken omdat dat meestal te zuur is voor delicaat materiaal.
"Nike performancemateriaal is geen alledaags materiaal. Daarom is het beter geen agressieve middelen te gebruiken die de vezels kunnen afbreken", zegt Richardson. Hij raadt aan handzeep met een olieachtige consistentie te gebruiken.
Kijk tot slot of je wasmiddel enzymen bevat. Deze producten bevatten van nature voorkomende eiwitten die eiwitvlekken zoals zweetvlekken afbreken.
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2.Behandel zweetvlekken voordat ze zich vastzetten
Met de juiste reinigingsmiddelen bij de hand kun je zweetvlekken gemakkelijk op tijd verwijderen voordat ze zich vastzetten.
"Het doet er niet toe of je de vlek een week laat zitten, als je hem maar behandelt voordat hij met de beweging en warmte van de wasmachine in aanraking komt", zegt Richardson.
Richardson raadt aan de reinigingsoplossing met azijn en water op de vlekken te sprayen voordat je het shirt in de wasmachine doet. Anders dan vlekken van bloed of wijn, waar je snel bij moet zijn, kun je zweetvlekken altijd behandelen, zolang je de kleding nog niet in de wasmachine of droger hebt gedaan.
Alles wat je hoeft te doen om een zweetvlek vooraf te behandelen, is het mengsel van azijn en water er een paar keer op te sprayen en het shirt daarna in de wasmachine te doen. Hoewel je misschien geneigd bent je sportkleding te sprayen meteen na thuiskomst uit de sportschool en voordat je ze in de wasmand doet, is het beter de azijnoplossing pas aan te brengen net voordat je de kleding in de wasmachine doet.
3.Was de kleding
Wanneer je de kleding met vlekken in de wasmachine doet, moet je een wasmiddel gebruiken met enzymen zoals protease om de eiwitten in het zweet beter af te breken. Sommige wasmiddelen bevatten zuurstofbleekmiddel om de wascyclus krachtiger te maken.
Je kunt ook een kop witte azijn toevoegen voor witte kleding die extra aandacht nodig heeft. Bekijk de wasinstructies op het kledinglabel voor de aanbevolen wasmachine-instellingen.
Gebruik niet te veel wasmiddel om te voorkomen dat je kleding vaal wordt en haar glans verliest. "Minder wasmiddel maakt kleding schoner omdat ze beter wordt uitgespoeld", zegt Richardson. "Twee eetlepels is genoeg."
Dat geldt vooral voor synthetisch materiaal zoals polyester dat waterafstotend is (mengt niet goed met water) en olie aantrekt (trekt olie uit je huid aan). Omdat vuil in de slang van de wasmachine komt, kunnen er te veel surfactanten (chemicaliën waardoor het wasmiddel met water vermengt) in de machine ronddrijven en zich op het materiaal vastzetten.
Tip: als er zweetvlekken in een shirt zitten en het vies ruikt, week het dan 30 minuten in koud water met een reinigingsoplossing bestaand uit gelijke delen azijn en baksoda voordat je het shirt wast.
4.Extra aandacht voor hardnekkige zweetvlekken
Zuurstofbleekmiddel is je beste vriend als je hardnekkige transpiratievlekken uit witte of gekleurde shirts wilt verwijderen. Het is veilig voor kleur en onschadelijk voor de meest textielsoorten, zelfs als je ze een nacht laat weken in een reinigingsoplossing met zuurstofbleekmiddel. Doe dat echter niet met wol of zijde, want die materialen kunnen wel beschadigd raken.
Tip: voor witte shirts raadt Richardson af chloor te gebruiken als bleekmiddel om zweetvlekken te verwijderen. "Het breekt het materiaal af en maakt kleuren vaal", zegt hij. Volledig wit materiaal van T-shirts is gewoonlijk 'optisch witte' verf, die door chloorbleekmiddel kan verkleuren.
Voor hardnekkige vlekken die je met een wasbeurt niet wegkrijgt, raadt Richardson aan vloeibare handzeep op de smoezelige vlek aan te brengen. Sprenkel er vervolgens droog zuurstofbleekmiddel over om er een pasta van te maken. (Opmerking: je kunt zuurstofbleekmiddel meestal zonder handschoenen hanteren, maar lees voor alle zekerheid het label). Als je geen zuurstofbleekmiddel bij de hand hebt, kun je ook een pasta maken met baksoda en water.
Laat de pasta 30 minuten inwerken op de zweetvlek. Spoel de vlek vervolgens met warm kraanwater voordat je het shirt in de wasmachine doet en het wast volgens de wasinstructies op het label.
Als een zweetvlek erg hardnekkig is, kun je de pasta met een borstel van paardenhaar in het materiaal wrijven. "Een borstel van paardenhaar is zo zacht dat die het performancemateriaal niet beschadigt, vaal maakt of stiksels lostrekt", zegt Richardson, die opmerkt dat een plastic borstel te ruw kan zijn.
Tekst: Yelena Moroz Alpert